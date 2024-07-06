Экономический эксперт дал прогноз, будет ли Украина объявить дефолт по своим долгам в 2024 году.

На третий год полномасштабной войны России, вопрос, который все больше волнует украинцев и партнеров Украины, заключается в том, нужно ли ждать дефолта в стране.

Своим мнением эксперт Украинского института будущего Даниил Монин поделился в Телеграмм.

"Ответ — нет, по крайней мере, пока. Чтобы избежать дефолта, можно предпринять несколько шагов, включая реструктуризацию части долга и переговоры о снижении процентных ставок и выплат по обслуживанию долга. Здесь прекращение агрессии со стороны России – не предусмотрено в долговых сценариях на ближайшее будущее", - считает Монин.

По словам экономиста, примерно половина помощи США и ЕС Украине в 2024 году пойдет на обслуживание долга кредиторов внутри и за пределами нашей страны.

Для того, чтобы снизить нагрузку на госбюджет, в мае-июне 2024 года Минфин и кредиторы Украины провели переговоры о реструктуризации $20-миллиардного долга (еврооблигации) и модификации ценных бумаг, привязанных к ВВП.

Монин добавил, что пока переговоры не привели к какому-либо общему решению.

Если реструктуризация долга не состоится до 1 августа 2024 года, Украине придется выплатить примерно $3,75 млрд % по еврооблигациям до конца 2024 года.

"Означает ли это, что в 2024 году Украина объявит дефолт? Нет. Выплата еврооблигаций на сумму 3,75 миллиарда долларов включена в бюджет Украины на 2024 год. Тем не менее, очевидно, что чем дольше затянется война, тем ближе Украина подойдет к дефолту", - считает экономический эксперт.

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