Для того чтобы оперативно закрывать потребности подразделений, необходимо создать инфраструктуру и структуру закупок, определить полномочия и ответственность.

Дроны сыграли ключевую роль в помощи ВСУ в критический момент, когда было недостаточно западного оружия. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, настало время навести порядок в сфере оборонных закупок. Легче всего рассмотреть эту тему на примере закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но эти примеры актуальны для всех видов вооружений, рассказал "Украинской правде" Тамерлан Вагабов, экссоветник главы Агентства по оборонным закупкам, эксруководитель Офиса реформ МВД.

Дроны закупаются государством, волонтерами и военными, однако их все равно не хватает. Заявленная "Армия дронов" существует, но остается неясным, о каких объемах идет речь и кто именно должен заниматься закупками. В итоге военнослужащие чаще полагаются на себя или на волонтеров, чем на государство.

Финансовые ресурсы, конечно, ограничены, но не все упирается в деньги. Для того чтобы оперативно закрывать потребности подразделений, необходимо создать инфраструктуру и структуру закупок, определить полномочия и ответственность участников процесса, наладить коммуникацию с производителями. Времени и возможностей для этого было достаточно, но работа выполнена лишь частично.

Кратко о текущей ситуации: Помимо ограниченных финансовых возможностей страны, существует проблема недоработанной технократической структуры закупок на уровне Агентства оборонных закупок (АОЗ) и других связанных структур.

ВСУ не получают вооружение быстро и в необходимом количестве, в то время как бизнес несет убытки из-за непонимания, что требуется армии и по каким стандартам это нужно сделать.

Между тем, государственные органы не могут четко разделить между собой зоны ответственности. Например, недавно Верховная Рада предоставила ДССЗСИ дополнительные полномочия в сфере закупок БПЛА и других военных продуктов, несмотря на то что у нас есть единственный закупщик вооружения – АОЗ.

Как должна работать система и что для этого нужно: Компетенция. В оборонных закупках кадры решают все. Важно, чтобы специалисты в этой области обладали необходимыми знаниями и связями с добросовестными производителями, специалистами, руководителями оборонных ведомств. Это исключает необходимость привлечения посредников, снижая коррупционные риски и риски срыва контрактов.

Рынок вооружений не похож на массовый рынок с множеством конкурентов; он консолидирован, закрыт и статичен. Здесь важно "быть в теме": знать участников, иметь к ним доступ, обладать международными связями и политической подкованностью, понимать подводные политические течения. Часто нужное вооружение находится в политически сложных для нас странах, и для его получения требуется сложная дипломатическая и бюрократическая работа.

Необходимо знать, когда прямые контакты работают, а когда лучше задействовать страны-посредники. Важно разбираться в транзитных и экспортных процедурах, тщательно планировать каждый километр пути, так как некоторые страны запрещают транзит вооружения в Украину. Ошибка может привести к значительным задержкам.

Базовое требование – знание материальной части. В последнее время наблюдается значительный интерес к оборонной сфере, и сектор безопасности становится крупнейшим работодателем в Украине, однако этому предшествовали десятилетия упадка. Только сейчас формируется кадровый рынок, и квалифицированных специалистов на нем единицы.

К необходимым компетенциям добавьте знание нескольких иностранных языков. Свободное владение языком партнера, с которым ведутся переговоры, – обязательное требование.

Организационная структура. Вся цепь оборонных закупок, от изучения потребностей ВСУ до поставки конкретной номенклатуры, должна работать слаженно.

Если первым шагом было создание отдельной структуры (АОЗ), то вторым шагом должна стать ее синхронизация со всеми органами и подразделениями, утверждение организационной структуры и упорядочение процедур.

Работа с производителями. Невозможно удовлетворить потребности ВСУ, если держать информацию об этих потребностях в секрете. Производители, особенно мелкие и средние, должны понимать, какие виды вооружений и типы БПЛА нужны Министерству обороны и ВСУ.

Без этих данных предприниматели сталкиваются с финансовыми проблемами. Да, эта информация относится к государственной тайне, но можно найти компромисс. Можно предоставить частичный доступ предпринимателям, прошедшим спецпроверку, или дать общие рекомендации по типам вооружений и БПЛА, необходимых войску.

Можно воспользоваться опытом США, где создана объединенная архитектура беспилотных систем (JASUS). Работа над такой архитектурой сложна и продолжительна, но мы никогда не закончим, если не начнем.

Коммуникации. Когда вы подобрали компетентную команду, построили соответствующую организационную структуру, учли потребности ВСУ, возможности бюджета и предложение производителей, пора наладить качественные коммуникации с бизнесом.

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