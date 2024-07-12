Поэтому Путин делает большую ставку на продажу ядерной энергии за рубеж для получения дохода и влияния, предлагая все: обычные ядерные реакторы, малые модульные реакторы нового поколения и обогащенное урановое топливо, известное как HALEU, которое пока не производит ни одна страна на сколько-нибудь значимом уровне.
США осознают, насколько это большая проблема.
Администрация Байдена, которая пытается конкурировать с Россией в области продажи ядерных технологий за рубеж, сначала сопротивлялась включению урана в санкции против России, поскольку США зависят от него в производстве ядерной энергии.
В мае они изменили точку зрения, запретив импорт российского урана, и теперь стремятся быстро развить собственную промышленность по производству урана HALEU для заправки реакторов нового поколения.
«Индия действует очень прагматично и, честно говоря, немного оппортунистично… Если вы можете укрепить отношения с Россией в той области, где это вам ничего не стоит, то в этом нет ничего плохого. Индия только выиграет, если станет частью более тесного сотрудничества в Арктике», — говорит Элизабет Броу.
И добавляет, что Индия также получает выгоду от переработки российской нефти.
«Это хороший дополнительный доход для Индии, которого у нее раньше не было», — считает Броу.
Поэтому индийский подход таков: «Почему бы и нет?».
Источник: CNN.