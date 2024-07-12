Россия проиграла Китаю в гонке возобновляемых технологий и сильно отстает от США в собственной энергетической трансформации, развивая очень мало ветряных и солнечных мощностей.

Поэтому Путин делает большую ставку на продажу ядерной энергии за рубеж для получения дохода и влияния, предлагая все: обычные ядерные реакторы, малые модульные реакторы нового поколения и обогащенное урановое топливо, известное как HALEU, которое пока не производит ни одна страна на сколько-нибудь значимом уровне.

США осознают, насколько это большая проблема.

Администрация Байдена, которая пытается конкурировать с Россией в области продажи ядерных технологий за рубеж, сначала сопротивлялась включению урана в санкции против России, поскольку США зависят от него в производстве ядерной энергии.

В мае они изменили точку зрения, запретив импорт российского урана, и теперь стремятся быстро развить собственную промышленность по производству урана HALEU для заправки реакторов нового поколения.

«Индия действует очень прагматично и, честно говоря, немного оппортунистично… Если вы можете укрепить отношения с Россией в той области, где это вам ничего не стоит, то в этом нет ничего плохого. Индия только выиграет, если станет частью более тесного сотрудничества в Арктике», — говорит Элизабет Броу.

И добавляет, что Индия также получает выгоду от переработки российской нефти.

«Это хороший дополнительный доход для Индии, которого у нее раньше не было», — считает Броу.

Поэтому индийский подход таков: «Почему бы и нет?».

Источник: CNN.