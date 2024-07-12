Поэтому Путин делает большую ставку на продажу ядерной энергии за рубеж для получения дохода и влияния, предлагая все: обычные ядерные реакторы, малые модульные реакторы нового поколения и обогащенное урановое топливо, известное как HALEU, которое пока не производит ни одна страна на сколько-нибудь значимом уровне.

США осознают, насколько это большая проблема.

Администрация Байдена, которая пытается конкурировать с Россией в области продажи ядерных технологий за рубеж, сначала сопротивлялась включению урана в санкции против России, поскольку США зависят от него в производстве ядерной энергии.

В мае они изменили точку зрения, запретив импорт российского урана, и теперь стремятся быстро развить собственную промышленность по производству урана HALEU для заправки реакторов нового поколения.

Владимир Путин, Кремль

«Индия действует очень прагматично и, честно говоря, немного оппортунистично… Если вы можете укрепить отношения с Россией в той области, где это вам ничего не стоит, то в этом нет ничего плохого. Индия только выиграет, если станет частью более тесного сотрудничества в Арктике», — говорит Элизабет Броу.

И добавляет, что Индия также получает выгоду от переработки российской нефти.

«Это хороший дополнительный доход для Индии, которого у нее раньше не было», — считает Броу.

Поэтому индийский подход таков: «Почему бы и нет?».

Источник: CNN.