Доллар США провел на удивление сильное лето, и хотя его рост замедлился в дни после возрождения левых на выборах во Франции, он все еще на подъеме.

Доллар США примерно на 13% сильнее, измеряется через индекс доллара передовой иностранной экономики ФРС, чем в 2021 году, до того, как Федеральный резерв начал повышать процентные ставки.

Последний скачок курса доллара имеет политическую подоплеку, но по сути все сводится к ФРС.

После того, как большую часть года результаты президентских опросов были равными, последние результаты сместились в пользу бывшего президента Дональда Трампа по сравнению с президентом Джо Байденом.

Если преимущество Трампа теперь превратится в победу в ноябре, это, скорее всего, будет означать сохранение или расширение налоговых льгот и повышение тарифов.

Во время президентских дебатов в прошлом месяце Трамп повторил свое желание ввести 10%-ный тариф на весь импорт, что, скорее всего, увеличит инфляцию и поставит под сомнение снижение процентных ставок.

«После статистического равенства на протяжении последних нескольких месяцев результаты президентских выборов в США решительно изменились в пользу победы республиканцев, и рынки, которые игнорировали политическую риторику, начинают обесценивать результаты, при этом волатильность облигаций резко возрастает», — написала Лиза Шалетт, глава глобального инвестиционного офиса Morgan Stanley Wealth Management.

По оценкам исследования Morgan Stanley, расширение налоговых льгот 2017 года приведет к резкому увеличению дефицита, что приведет к еще большему росту курса доллара США.

Источник: CNN.