Сегодня при участии Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины в стенах Госфинмониторинга состоялось официальное подписание Меморандума о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Проектом "Содействие добродетели в деятельности государственного сектора" (Pro-Integrity) о предоставлении международной технической помощи.

Проект Pro-Integrity внедряется DAI Global при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский во время мероприятия поблагодарил партнеров за внимание к вопросу борьбы с отмыванием средств в Украине, очертил роль Госфинмониторинга в системе финансового мониторинга и подчеркнул, что реализация совместных инициатив, отраженных в Меморандуме, будет способствовать стабильности и устойчивому развитию Украины, повышению прозрачности , укреплению целостности и устойчивости национальной и международной финансовых систем

В свою очередь, руководитель проекта Питер Димитрофф подчеркнул, что борьба с финансовыми преступлениями важна для Украины, как во время агрессии россии против Украины, так и в мирное время. Подписание Меморандума с Госфинмониторингом является одним из приоритетных для проекта Pro-Integrity и закладывает основу для долгосрочного сотрудничества, направленного на повышение эффективности в направлении борьбы с отмыванием средств и коррупционными преступлениями.

Также отдельный Меморандум о сотрудничестве с Проектом Pro-Integrity подписан Академией финансового мониторинга, находящейся в сфере управления Госфинмониторинга. Это первый меморандум подписанный Проектом с учебным заведением в Украине.

Справка

Проект "Содействие добродетели в деятельности государственного сектора" (Pro-Integrity) - это 5-летняя программа, которая стартовала в 2024 году в Украине и осуществляется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) и внедряется DAI Global.

Крупнейшая антикоррупционная инициатива в истории Украины, программа «Pro-Integrity» имеет целью поддержать усилия Украины по борьбе с коррупцией и повысить прозрачность на всех уровнях государственного управления. Эта значительная помощь направлена ​​на продвижение борьбы с коррупцией в Украине, сосредотачиваясь на трех основных целях:

1. Укрепление национальной антикоррупционной институциональной способности: Усиление способности национальных институций предотвращать, выявлять и сдерживать коррупцию.

2. Усиление антикоррупционного комплаенса и контроля в органах местного самоуправления: Обеспечение надежных механизмов соблюдения антикоррупционного законодательства и контроля на местном уровне.

3. Содействие прозрачности и подотчетности в мероприятиях по обеспечению устойчивости, восстановления и реконструкции: Содействие прозрачности и подотчетности в процессах восстановления и реконструкции в Украине.

Программа будет привлекать широкий круг заинтересованных сторон на национальном, региональном и муниципальном уровнях. К ним относятся специализированные антикоррупционные учреждения правительства Украины, органы местного самоуправления, украинский частный сектор и организации гражданского общества. Проект также закладывает основу для будущих усилий по восстановлению, обеспечивая их прозрачность и инклюзивность.