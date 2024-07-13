Амбиции Китая стать крупнейшей экономикой мира были подорваны COVID-19, кризисом на рынке недвижимости и старением населения, повышение темпов роста станет главной темой заседания Коммунистической партии.

Идея о том, что Китай превзойдет США и станет крупнейшей экономикой мира, десятилетиями была навязчивой идеей политиков и экономистов.

Что произойдет, утверждают они, когда США — одна из самых динамичных и производительных экономик — будет захвачена авторитарным режимом с рабочей силой в три четверти миллиарда человек?

Прогнозы о том, когда именно Китай украдет лидерство США, появлялись часто и быстро с момента финансового кризиса 2008/9 годов, который на протяжении многих лет сдерживал рост в США и Европе.

До того, что стало известно как Великая рецессия, Китай демонстрировал двузначный годовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) в течение как минимум пяти лет.

В течение десятилетия после кризиса экономика Китая продолжала расти на 6%-9% в год. То есть до тех пор, пока не ударил COVID-19.

Однако другие экономисты полагают, что проблемы, которые легли в основу теории о пике Китая, вероятно, назревали в течение нескольких лет.

Наблюдатели за Китаем надеялись, что ключевое заседание Коммунистической партии Китая предложит основные меры стимулирования для преодоления многочисленных краткосрочных экономических препятствий.

Между тем китайские экономисты указывают на то, что промышленный ВВП страны уже в два раза превышает ВВП США.

Рост ВВП в прошлом году на 5,2% более чем вдвое превысил темпы роста США. Экономика азиатской страны уже превзошла экономику США в 2016 году по паритету покупательной способности (ППС).

«За последние 45 лет развитие Китая столкнулось со многими экономическими проблемами», — сказал Ван DW. «Но по сравнению с депрессией 30-летней давности, высоким долгом 20-летней давности и жилищным крахом 10-летней давности нынешняя проблема не самая серьезная».

Источник: DW.