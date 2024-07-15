После десятилетий, в течение которых Америка поддерживала глобальный торговый порядок, основанный на правилах, и европейская торговля процветала, блоку теперь приходится учиться вести бизнес в беспокойном мире.

Электромобили из Китая являются последней целью ЕС, Европейская комиссия начала применять к ним временные пошлины.

Они различаются в зависимости от фирмы: от 17% до 38%, на основе субсидий, которые они получили от китайского государства, и их сотрудничества с расследованием ЕС.

Логика комиссии для применения пошлин сверх существующего 10% тарифа на импорт автомобилей заключается в том, что китайские автопроизводители имеют несправедливое преимущество из-за благоприятного обращения на родине — оправдание, которое позволяет пошлинам подпадать под правила Всемирной торговой организации (вто).

Тем не менее, этот шаг иллюстрирует тугой канат, по которому должны ходить европейские чиновники. Они хотят поддерживать основанный на правилах порядок, от которого континент получает огромную выгоду, при этом гарантируя, что их не будут запугивать более протекционистские конкуренты.

Вероятны дальнейшие размолвки, в ходе которых ЕС будет использовать новое "оружие". Одним из них является «международный инструмент закупок», который используется в расследовании китайского рынка медицинских приборов.

Если переговоры о доступе для европейских компаний потерпят неудачу, ЕС может отреагировать понижением китайских участников тендеров на закупки.

Новейшее "торговое оружие" также пытается соответствовать системе, хотя юристы опасаются, что инструмент международных закупок может, например, стать пунктом «Покупай европейское», если его применять слишком агрессивно.

Источник: economist.