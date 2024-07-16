Китайские заводы начали масштабную экспортную кампанию, вызвав во всем мире обеспокоенность относительно ее влияния на экономику других стран.

Огромные парки электромобилей, множество бытовой техники, и, казалось бы, бесконечный запас игрушек, одежды и других товаров из Китая бьет рекорды.

И без того внушительный экспорт Китая резко вырос в июне, сообщила таможенная администрация Китая. Но импорт сократился, поскольку китайские компании и домохозяйства стали более осторожными в тратах денег. Результатом стал рекордный месячный профицит торгового баланса в размере чуть более 99 миллиардов долларов.

Растущие торговые излишки Китая вызвали тревогу во многих иностранных столицах. Чиновники по всему миру опасаются, что экспорт из Китая вытеснит их собственное промышленное производство, заставив фабрики закрыться и навредив экономическому росту.

В последние недели правительства США, Европейского союза, Бразилии, Индии, Турции и других стран повышали тарифы или вводили новые на промышленные товары из Китая.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце побило рекорд, установленный в июле 2022 года, когда заводы и порты страны спешили удовлетворить мировой спрос после того, как строгий карантин из-за COVID-19 в Шанхае парализовал производство во многих частях центрального Китая.

Положительное сальдо торговли Китая с Соединенными Штатами выросло почти до $32 млрд в прошлом месяце, по сравнению с $29 млрд годом ранее, поскольку Китай экспортировал больше и покупал меньше.

Положительное сальдо торговли с Европейским союзом достигло $22,6 млрд в июне, по сравнению с $19,1 млрд в том же месяце прошлого года.

Источник: nytimes.