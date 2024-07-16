Экс-советница министра энергетики рассказала, удалось ли россии за два года массовых ударов по украинской энергетике достичь своей цели.

Ситуация в украинской энергетике непростая, и она не улучшится быстро, но враг не достиг своей цели.

Об этом заявила бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, удалось ли России за последние два года массовых ударов по украинской энергетике добиться своей цели, Зеркаль сообщила:

"Я бы сказала нет, потому что они очень рассчитывали, насколько я понимаю, на психологический эффект от разрушения нашей энергосистемы, они рассчитывали поднять волну беженцев. Но они снова просчитались в реакции украинцев. Да, нам всем очень тяжело, но волны эмиграции не произошло ", – сообщила экс-советница министра энергетики.

Также Лана Зеркаль поделились прогнозом ситуации в энергетике Украины на следующий месяц и на начало осени.

"Мы сейчас будем переживать очень тяжелый месяц – июль. В августе должно стать немного легче – выйдут из ремонта атомные блоки. Сентябрь – октябрь будут месяцами с наименьшими отключениями, если не будет никаких дополнительных разрушений. А потом будет зимний период и ждать какого-нибудь облегчения пока нет откуда", - резюмировала Лана Зеркаль.

Напомним, уровень потребления электроэнергии растет из-за жары, поэтому отключений света становится больше, но облегчение наступит.

Это приводит к необходимости применения четырех очередей отключений в определенные часы. Некоторые улучшения ситуации и меньшее количество отключений возможны ориентировочно через 10 дней.

"Будет спадать жара, планируется выведение из эксплуатации одного атомного энергоблока, возможно, улучшится ситуация на ТЭЦ и ГЭС", — отметил эксперт.

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