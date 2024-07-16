Цены на нефть колебались между ростом и падением после покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Нападение на бывшего президента США Трампа добавило еще больше неопределенности в предвыборную гонку в США, в то время как инвесторы увеличили ставки на то, что он вернет Белый дом, помогая доллару и давя на казначейские облигации.

Brent торговалась около $85 за баррель, а West Texas Intermediate была выше $82.

Аппетит Китая к сырью, включая нефть, сократился за первые шесть месяцев года, что вызвало опасения по поводу спроса. Рост ВВП страны упал до самого низкого показателя за пять кварталов.

Международное энергетическое агентство предупредило, что замедление роста Китая сказывается на росте мирового потребления нефти.

В последнее время колебания основных цен на нефть были вялыми: один из показателей волатильности упал до самого низкого уровня с 2015 года.

Тем не менее, другие маркеры существенно изменились: ключевые временные спреды, которые служат показателем состояния рынка, резко выросли на прошлой неделе, что указывает на сокращение поставок.

«Нефть сталкивается с множеством встречных течений, при этом макроэкономические факторы, включая плохие экономические данные Китая и более высокую доходность в США, оказываются наиболее значимыми факторами, препятствующими краткосрочному росту цен на нефть», — сказал Гарри Чилингуирян , руководитель исследовательской группы в Onyx Capital Group.

Источник: bloomberg.

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