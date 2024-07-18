Это может открыть новое поле битвы в обостряющейся торговой войне с Пекином, усилив напряженность по поводу импортных пошлин ЕС на китайские электромобили.

ЕС открывает новый фронт с Китаем по вопросу автомобильных чипов.

Европейская комиссия задает европейским производителям полупроводников вопросы о том, могут ли китайские конкуренты подрывать их деятельность, и если да, то каким образом.

Европа по-прежнему является ведущей силой в производстве устаревших чипов для автомобильной промышленности и бытовой техники.

Майский отчет показал, что немецкая Infineon, голландская NXP и франко-итальянская STMicro являются тремя из пяти крупнейших поставщиков на рынке автомобильных чипов.

Чиновники ЕС теперь обеспокоены тем, что субсидируемые китайские компании нацеливаются на лидеров блока.

В проекте опроса ЕС ведущим производителям низкотехнологичных чипов в Европе задаются вопросы о том, существует ли «альтернативный продукт» или «семейство продуктов» от китайского конкурента, а также какова разница в ценах в процентах между европейскими чипами и чипами китайских конкурентов.

В исследовании также говорится, что исполнительная власть ЕС рассматривает возможность поддержки дополнительных мощностей по производству чипов в Европе.

Источник: politico.