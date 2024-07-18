Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск на Украину в феврале 2022 года грузоотправитель Hellmann Worldwide Logistics сообщил сотрудникам московского офиса, что уходит из России.

Некоторые люди, работавшие в немецкой компании, увидели в этом возможность.

Пишет reuters.

До войны московский офис Hellmann помогал российским промышленным фирмам поставлять в Россию инструменты, детали и оборудование с Запада, но после вторжения такие поставки были жестко ограничены международными санкциями.

Вместо этого зарегистрированная в России фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) — среди владельцев которой в то время было по меньшей мере два бывших сотрудника Hellmann — взяла на себя отношения со многими старыми клиентами Hellmann.

Сайт HT Rus предлагает клиентам в России «параллельный импорт» — термин, широко используемый для описания поставок товаров через третьи страны, такие как Турция или Объединенные Арабские Эмираты, чтобы обойти западные санкции.

В своих маркетинговых материалах фирма приняла корпоративный девиз: «Новая реальность — новые возможности».

Используя российские налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также официальные корпоративные реестры в России и Германии, агентство Reuters установило, что HT Rus оказывала услуги российским клиентам, находящимся под международными санкциями за поддержку военной машины Кремля.

Фирма, выручка которой в прошлом году составила около 17,5 млн долларов, работала с российскими клиентами, среди которых: Aurus — фирма, которая производит лимузины Путина; дочерние предприятия КамАЗа, производителя российских военных грузовиков; и Тюменский аккумуляторный завод, поставщик аккумуляторов для производителя оружия, свидетельствуют российские налоговые документы.

Министерство финансов США, которое курирует американские санкции, отказалось от комментариев.

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