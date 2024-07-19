Ситуация иллюстрирует, как все более драконовские санкции против рф медленно сказываются на экономике страны.

Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров заявляют, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.

После последнего раунда санкций США стало очень сложно или даже невозможно осуществлять прямые платежи из Китая в Россию, даже при использовании юаней, заявили топ-менеджеры трех экспортеров сырьевых товаров. Все трое попросили не называть их имен, поскольку информация является конфиденциальной.

По словам представителя российской сельскохозяйственной торговой компании, в этом месяце у некоторых китайских покупателей российской сельскохозяйственной продукции также возникли проблемы с платежами.

Проблема затрагивает не только такие товары, как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила , что импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, который сейчас является основным поставщиком страны, может остановиться из-за сбоев в расчетах.

Эти задержки произошли после того, как в июне США расширили параметры для определения необходимости введения вторичных санкций, расширив определение военно-промышленной базы России.

Источник: bloomberg.