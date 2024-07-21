Один из мифов о текущих санкциях против России заключается в том, что они «провалились», потому что не отменили агрессию РФ, хотя на самом деле это никогда не было заявленной целью санкций.

Заместитель советника по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх подробно остановился на этом моменте заявив, что санкции против России были лишь одним из инструментов в текущей стратегии и что они были разработаны с учетом глобальных последствий.

«Было бы здорово постоянно испытывать максимальный экономический шок и благоговение, не обращая внимания на побочные эффекты и вторичные последствия», — сказал Сингх, — «но это не лучшая долгосрочная стратегия единства с поправкой на риск, и она не является устойчивой».

Что касается того, считает ли он, что влияние санкций изменит расчеты Путина на продолжение войны, Сингх сказал, что санкции «вероятно, являются отдаленно вторым» соображением для Путина по сравнению с захватом территории.

Однако относительно заявленных целей повышения стоимости войны для России и предоставления Украине стратегического рычага, Сингх считает, что санкции выполняют свою работу.

[Путин] хочет по сути дела заставить украинцев, европейцев и американцев подчиниться, либо буквально на поле боя, либо в сфере политической пропаганды.

Россия приспособилась к санкциям, обходя западные меры, такие как ограничение цен на нефть.

«Мы должны противопоставлять каждому обходу контрмеры», — сказал Сингх.

Продолжая эту мысль в ответ на вопрос из зала, Сингх отметил, что Россия «полностью превращает свою экономику в фабрику для военной машины», и поэтому тарифы, экспортный контроль или эмбарго на российские товары становятся единственным направлением для принятия усиленных мер.

Эти шаги потребуют адаптации и от американских компаний.

Источник: brookings.

Читайте также:

Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.