Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях военного времени принимаются усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – НДП/ФТ) /ФРЗМЗ), которые базируются на реализации:

- Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», актов Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины;

- Плана мер, направленных на предотвращение возникновения и/или уменьшения негативных последствий рисков, выявленных по результатам третьей национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, на период до 2026 года (распоряжение КМУ от 27.12.2023 № 1207-р);

- программы стратегического развития Госфинмониторинга на период до 2024 года;

- приоритетов деятельности Госфинмониторинга на период военного положения, согласованных Министерством финансов Украины.

Указанная работа осуществляется в координации с национальными и международными партнерами в направлении принятия действенных практических шагов, в том числе международно-правового характера в целях результативного санкционирования страны-террориста.

На официальном вебсайте Госфинмониторинга, продолжая работу, начатую после введения военного положения, на еженедельной основе обнародовались ключевые статистические данные о работе подразделения финансовой разведки на международной и внутренней арене.

Сбор и обработка информации

В течение I полугодия 2024 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 813 983 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

- 145 483 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

- 666 930 сообщений о пороговых операциях;

- 189 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;

- 1381 сообщения, полученных по запросу на отслеживание.

Аналитические исследования

В I полугодии 2024 г. Госфинмониторингом подготовлено 570 материалов (325 обобщенных материалов и 245 дополнительных обобщенных материалов), которые переданы в:

- Национальной полиции Украины – 161 материал (126 обобщенных материалов и 35 дополнительных обобщенных материалов);

- Службы безопасности Украины – 156 материалов (101 обобщенный материал и 55 дополнительных обобщенных материалов);

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 96 материалов (21 обобщенный материал и 75 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственного бюро расследований – 65 материалов (22 обобщенных материала и 43 дополнительных обобщенных материала);

- Бюро экономической безопасности Украины – 50 материалов (36 обобщенных материалов и 14 дополнительных обобщенных материалов);

- органов прокуратуры – 42 материала (19 обобщенных материалов и 23 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 41,5 млрд гривен.

Кроме того, в ходе проведенных финансовых расследований Госфинмониторингом были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 5,4 млрд гривен.

Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической и коллаборационной деятельности, выявление финансовых операций, связанных с военной агрессией со стороны России против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом власти, изменением границ территории или государственной границы.

В I полугодии 2024 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 86 материалов, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России против Украины.

Такие материалы по направлениям расследования распределяются на следующие составляющие:

- 48 материалов (45 обобщенных материалов и 3 дополнительных обобщенных материала), которые содержали подозрения относительно финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны РФ против Украины и осуществлением коллаборационной деятельности по подозрению в государственной измене, насильственной смене или свержении конституционного строя или захватом государственной власти, изменении границ территории или государственной границы, в том числе с участием 1 неприбыльной организации;

- 34 материала (17 обобщенных материалов и 17 дополнительных обобщенных материалов), содержащие подозрения относительно финансовых операций или их участников, к которым применены ограничительные меры (санкции);

- 7 обобщенных материалов, содержащих подозрения в отношении финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма;

- 1 обобщенный материал, содержащий информацию о замораживании активов клиента, включенного в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

В рамках международного сотрудничества по обмену информацией, а также выявление и остановка/заморозка активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, и другим лицам, Госфинмониторингом осуществляется постоянная аналитическая работа, в рамках которой, в частности, направлено 16 запросов в 13 подразделений финансовых разведок иностранных государств. Кроме того, Госфинмониторингом получено и проработано 30 спонтанных сообщений, полученных от 7 подразделений финансовых разведок иностранных государств, которые содержали информацию о лицах, которые могут быть причастны к организации, обеспечению и провокации проведения агрессивной войны России в отношении Украины. Совместные аналитические исследования продолжаются.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга принимает участие в составе оперативной группы «Task Force» в направлении выявления, ареста активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищению и присвоению государственных средств и имущества.

Так, в I полугодии 2024 г. Госфинмониторингом направлен в правоохранительные органы 141 материал (45 обобщенных материалов и 96 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных действиях, в частности:

Национального антикоррупционного бюро Украины – 96 материалов (21 обобщенный материал и 75 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственного бюро расследований – 27 материалов (9 обобщенных материалов и 18 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальной полиции Украины – 7 материалов (6 обобщенных материалов и 1 дополнительный обобщенный материал);

- Службы безопасности Украины – 4 материала (2 обобщенных материала и 2 дополнительных обобщенных материала);

- Бюро экономической безопасности Украины – 4 обобщенных материала;

- Офиса Генерального прокурора – 3 обобщенных материала.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 11,7 млрд гривен.

Сотрудничество с субъектами финансового мониторинга и общественностью

В рамках сотрудничества с частным сектором, Госфинмониторингом продолжается тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет системы финансового мониторинга», которая внедряется при поддержке проекта Антикоррупционная Инициатива Европейского ЕС.

В то же время, в период военного положения Госфинмониторинг акцентировано обеспечивает сотрудничество с общественностью. Так, 23 февраля 2024 г. состоялось шестое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.

В ходе заседания представитель Госфинмониторинга проинформировал присутствующих о реализации Службой в 2023 г. государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в условиях военного положения.

Кроме того, во исполнение части второй статьи 36 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Госфинмониторингом был направлен в Верховную Раду Украины отчет о состоянии предотвращения и противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2023 год (далее – Отчет).

В Отчете содержится информация о результатах деятельности участников национальной антилегализационной системы за 2023 год, учитывая условия вооруженной агрессии России против Украины.

Также во исполнение пункта 14 Порядка формирования и обнародования комплексной административной отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05 августа 2092 г. , на официальном вебсайте Госфинмониторинга обнародована комплексная административная отчетность за 2023 год.

В то же время, 23 января 2024 г. в Госфинмониторинге состоялась встреча с представителями сектора НПО в рамках реализации задач Рабочей группы по вопросам проведения национальной оценки рисков, где обсуждались вопросы выполнения Украиной требований 8. ) с целью отмывания средств или финансирования терроризма.

Кроме того, в рамках межведомственного сотрудничества представители Госфинмониторинга приняли участие в семинаре «Миссия возможна. Определяем конечного бенефициарного владельца у общественных и благотворительных организаций по новым правилам» (26 марта 2024 г.).

В рамках межведомственного сотрудничества Госфинмониторингом совместно с Академией финансового мониторинга организован и проведен в виртуальном формате межведомственный национальный форум «Стратегия развития системы финансового мониторинга в Украине 2024 – 2026», который состоялся 18 апреля 2024 г. .

В ходе мероприятия был обсужден широкий спектр вопросов, посвященных особенностям развития системы НДП/ФТ/ФРЗМЗ, и актуальных тенденций развития в этой сфере.

Мероприятия международного характера

Госфинмониторингом на основе открытых источников информации подготовлена ​​визуализация «Глобальная картина защиты международной финансовой системы от рисков генерирующей РФ ПВК/ФТ/ФРЗМЗ вследствие вторжения в Украину».

Эта визуализация демонстрирует состояние Глобальной международной финансовой системы ПИК/ФТ/ФРЗМЗ до и после российского вторжения в Украину по состоянию на февраль 2024 г., а именно:

- разрыв связей между ключевыми международными организациями и юрисдикциями из России, которые имеют целью обеспечение целостности и устойчивости глобальной международной финансовой системы;

- осуществление РФ целенаправленных деструктивных шагов по разрушению инфраструктуры защиты международной финансовой системы, в частности через формирование шлюзов доступа к ней для стран, санкционированных Советом Безопасности ООН и внесенных FATF в «черный список»;

- российские действия противоречат выводам Отчета о взаимной оценке РФ 2019 года и требуют реагирования со стороны FATF.

Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

В течение I полугодия 2024 г. осуществлялся постоянный обмен информацией между Госфинмониторингом и FATF о ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением в РФ.

В период с 19 по 23 февраля 2024 г. Госфинмониторинг принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в Париже (Французская Республика).

По результатам рассмотрения вопроса о санкциях в РФ, FATF принято соответствующее заявление, размещенное на официальном сайте FATF.

Согласно заявлению, члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, в том числе растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также вредоносную киберактивность и атаки программ- . Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и Глобальной финансовой системы.

FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков. Как и с начала агрессивной войны РФ, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими глобальной финансовой системе. Как приостановленный член FATF, Россия остается ответственной за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.

Также, учитывая вторую годовщину с начала агрессии РФ против Украины FATF подтверждает свое заявление опубликованное 24 февраля 2023 г.

В период с 23 по 28 июня т.г. Госфинмониторинг принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF в г. Сингапур (Республика Сингапур).

Согласно официальной информации FATF по результатам Пленарного заседания, остановка членства России в FATF остается в силе. В продолжение заявлений, опубликованных с марта 2022 г., FATF повторно отмечает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

Итоги этого заседания FATF размещены на официальном вебсайте Службы, в разделе Главная / Деятельность / Международное сотрудничество / Заявления международных организаций.

Также, Госфинмониторингом осуществлен свод всех заявлений FATF относительно рисков России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Сотрудничество с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL)

В отчетном периоде Госфинмониторингом обеспечивалось сотрудничество с MONEYVAL в рамках подготовки типологического исследования «Доходы и конфликты».

Украина является лидером команды проекта, направленного на выявление тенденций и типологий отмывания средств/финансирования терроризма, связанных с военными конфликтами, а также обмен передовым опытом и потенциальными действиями по уменьшению рисков. Проект будет рассматривать сценарии до, во время и после военных конфликтов, подпитывающих финансовые преступления, а также нелегитимные методы финансирования конфликтов.

08-12 апреля 2024 г., представитель Госфинмониторинга принял участие в тренинге для оценщиков MONEYVAL в рамках 6-го раунда, целью которого было повышение уровня знаний по процессу оценки MONEYVAL, углубление понимания международных стандартов в сфере ПИК/ФТ/ФРЗМЗ для проведения оценки в юрисдикциях MONEYVAL (г. Рига, Латвийская Республика).

Представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета MONEYVAL (21 – 24 мая 2024 г., г. Страсбург, Французская Республика). На Пленарном заседании обсуждались вопросы имплементации Стратегии MONEYVAL на 2023 – 2027 годы, подготовки к проведению 6-го раунда взаимной оценки, актуальных событий в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в юрисдикциях MONEYVAL и на уровне ЕС. Украиной подтверждено соблюдение всех международных обязательств в сфере финансового мониторинга в условиях неспровоцированной военной агрессии РФ против Украины.

Сотрудничество с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки (ЭГ)

В период с 30 января по 01 февраля 2024 г. представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях рабочих и региональных групп ЭГ, которые проходили в г. Сент-Джулиан, Республика Мальта.

Напомним, что участие российской финансовой разведки в Эгмонтской группе остановлено с 18 октября 2023 г.

С 02 по 07 июня 2024 г. в г. Париже (Французская Республика) представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ЭГ.

В рамках практической деятельности, в I полугодии 2024 г. Госфинмониторинг, на обеспечение организации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств и международными организациями, сотрудничал с 64 ПФР иностранных государств, а именно:

Госфинмониторингом направлено 349 запросов в 50 ПФР иностранных государств, 191 ответ в 38 ПФР иностранных государств и 7 спонтанных сообщений в 7 ПФР иностранных государств;

Госфинмониторингом получено 135 запросов от 36 ПФР иностранных государств, 425 ответов от 49 ПФР иностранных государств и 228 спонтанных уведомлений от 26 ПФР иностранных государств.

Другие международные активности финансовой разведки

В течение отчетного периода представители Госфинмониторинга приняли участие в 73 мероприятиях других международных организаций и учреждений, из них в 58 физических и 15 онлайн мероприятиях, которые касались:

- отмывание средств и коррупции;

- методологии подготовки секторальных оценок рисков неприбыльных организаций (НПО);

- имплементации 25 Рекомендации FATF;

- разведки из открытых источников OSINT;

- сбор данных в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией в странах расширения;

- параллельных финансовых расследований;

- виртуальных активов;

- 6-го раунда оценки MONEYVAL;

- стратегический анализ;

- противодействия незаконному обороту наркотиков;

- расследование и судебное преследование трансграничного и международного отмывания средств;

- выявление и анализ незаконной финансовой деятельности и т.п.

С целью развития институциональной способности Госфинмониторинга и улучшения потенциала национальной системы ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, Госфинмониторингом принимались меры по привлечению международной технической помощи, путем налаживания сотрудничества с потенциальными партнерами по развитию, а также внедрялись активности, предусмотренные в рамках реализации существующих проектов.

По состоянию на 30 июня 2024 г. Госфинмониторингом заключено 84 Меморандума о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовой разведки.

В течение отчетного периода Госфинмониторингом был заключен Меморандум о взаимопонимании с ПФР Королевства Норвегия, ПФР Германии и ПФР Гибралтара.