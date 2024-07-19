Еще до начала полномасштабной войны часть стройматериалов в Украину завозили из России, Приднестровья и Белоруссии. Теперь, когда поставки остановились, а российские террористы ежедневно уничтожают нашу инфраструктуру, мы нуждаемся в большем собственных мощностях для производства соответствующей продукции.

Однако, как утверждают эксперты, предположительно, Украине грозит дефицит стройматериалов. Наши цементники могут производить максимум 13 млн тонн цемента в год, когда минимальная годовая потребность для восстановления — 15 млн тонн, говорит директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк .

Примечательно, что в комментарии Forbes Украина ирландская компания CRH заявила о готовности инвестировать в украинские цементные заводы минимум 100 миллионов долларов для увеличения внутреннего производства. Однако в этом также усматривается угроза для отечественного строительного рынка. Компания CRH хочет выкупить активы своего конкурента Dyckerhoff (Buzzi), благодаря чему сможет стать монополистом, что приведет к увеличению цен на продукцию.

Кроме того, как прокомментировал Информатору Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, к сожалению, усложняет ремонтные и восстановительные работы, особенно после обстрелов России еще и то, что в Украине технические паспорта на здании обычно не содержат данных об использованных материалах для строительства и их происхождения. .

По словам эксперта, технический паспорт сооружения является одним из тех документов, которые постоянно применяется при регистрации, изменении прав собственности на объект недвижимости (здание, сооружение, жилой дом), а также включает в себя основные данные, сведения, характеризующие объект ект недвижимости и его составляющие.

Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий подчеркнул: в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭС) Украины отсутствуют паспорта каждого дома. Однако на самом деле их наличие важно, ведь документ содержит информацию, из каких стройматериалов построено сооружение. Таким образом, когда начисляется вред от нанесенных России разрушений, строители, руководители городов и архитекторы конкретно знают, какие и в каком количестве материалы нужны.

"Очень часто в полномасштабную войну на строительную площадку попадали материалы неизвестного происхождения: из Беларуси, России, Приднестровья. И это, наверное, было не выгодно. Плюс наши прорабы любили немного занизить качество материалов. Например, перемешивали цемент в низкой пропорции. много таких мошенничеств. Я так понимаю, что именно эта когорта не хочет, чтобы каждый украинец и каждое ОСМД имели паспорт своего дома и знали, из чего он сделан, какой у него гарантийный срок конструкции и внешней фасадной отделки, когда его нужно менять, обследовать, и лифты и все остальное. ОСМД так могло бы все знать: когда закладывать деньги на ремонт, на термомоденизацию, на замену окон", - подчеркнул Константин Салий.