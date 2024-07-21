Крошечный файл разлетелся по всему миру, обнажив хрупкость глобальной сети и риски консолидации отрасли.

CrowdStrike Holdings Inc., один из крупнейших производителей программного обеспечения для кибербезопасности, выпустила некорректное обновление и спровоцировала глобальный ИТ-крах, парализовав работу аэропортов, банков, фондовых бирж и предприятий по всему миру.

Невероятно, но крошечный файл — достаточно большой, чтобы содержать только одно изображение веб-страницы, по словам экспертов — был ответственен за крупнейший в мире сбой в работе ИТ.

Названный «C-00000291*.sys», он был похоронен в обновлении для сенсорного продукта Falcon от CrowdStrike. Плохой файл вызвал ошибку в операционной системе Windows корпорации Microsoft , сделав компьютеры неработоспособными и вызвав ужасный «синий экран смерти».

Инцидент выявил беспрецедентную по масштабам хрупкость глобальной ИТ-системы и подчеркнул опасность того, что так много организаций и людей становятся зависимыми от горстки технологических компаний.

Если у одной из них произойдет сбой или ее взломают, последствия могут затронуть широкие слои мировой экономики.

Microsoft доминирует на рынке персональных компьютеров со своей операционной системой Windows, в то время как CrowdStrike стал поставщиком для тысяч компаний и организаций, желающих защитить свои самые важные системы от кибератак.

После Microsoft CrowdStrike является вторым по величине производителем программного обеспечения для «современной защиты конечных точек» и контролирует 18% рынка стоимостью 12,6 млрд долларов, согласно данным исследовательской компании IDC.

Компания из Остина продает свою продукцию 29 000 организаций по всему миру, поэтому сбой, вероятно, затронул миллионы компьютеров, на восстановление которых могут уйти недели или даже больше, поскольку их необходимо ремонтировать вручную.

«Это настоящий беспорядок», — сказал Саиф Абед, бывший врач NHS и эксперт по кибербезопасности и общественному здравоохранению. «Crowdstrike повлиял на Microsoft, и вся NHS зависит от Microsoft. Это эффект домино потенциальных неудач».

Источник: bloomberg.

Последние новости Украины:

"Киевстар", "Lifecell" и "Vodafone" вводят радикальные изменения: касается всех абонентов.

Перенос номера в "Lifecell" может обернуться серьезной проблемой.

Дайте хотя бы открыть холодильник: в "ДТЭК" отреагировали на страдания украинцев.