США получили новый крупный рынок в Европе, поскольку они обменяли российский газ на американские поставки.

Некоторые европейцы даже начали беспокоиться, что они обменивают чрезмерную зависимость от России на чрезмерную зависимость от Америки, что может дорого обойтись.

Однако теперь Европа готовится полностью отказаться от газовой привычки, стремясь сократить выбросы, вызывающие потепление планеты.

Спрос на газ падает, компании не подписывают долгосрочные газовые контракты, а возобновляемая энергия растет. Между тем, политики все больше стремятся контролировать собственные поставки энергии.

План Трампа основан на ставке на то, что США смогут извлечь выгоду из внешнего спроса, если отменят зеленое законодательство, значительно расширят шельфовое бурение и отменят введенный Джо Байденом мораторий на выдачу разрешений на экспорт нового сжиженного природного газа (СПГ).

Добыча нефти и газа в США уже достигла исторического максимума и нанимает на 10 процентов больше персонала. И в ближайшие годы экспорт СПГ все равно будет расти, даже если не будут выданы новые разрешения.

Несколько стран ЕС планируют в течение следующего десятилетия постепенно отказаться от ископаемого газа, что позволит достичь цели климатической нейтральности к 2050 году.

Пока демократы и республиканцы спорят о том, следует ли продолжать расширение отрасли ископаемого топлива, американские компании уже планируют отход от Европы.

Одним из недостатков сокращения спроса на газ в Европе и связанного с этим роста цен стал резкий спад в энергоемких отраслях.

«В Европе есть большой потенциал для возрождения промышленности, который связан с увеличением поставок газа», — сказал он.

Однако, по словам европейского энергетического аналитика Захмана, решение зависит от того, какой Европа выйдет из энергетического кризиса.

«Но растет давление с целью создания на их месте рабочих мест для квалифицированных специалистов. В конечном счете, если Европа не будет добывать столько природного газа самостоятельно и будет вынуждена ввозить его из-за Атлантики, может наступить момент, когда она в любом случае почувствует себя не очень разумно, создавая здесь такие газоемкие отрасли, как производство удобрений».

Источник: politico.

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