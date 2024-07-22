Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что негативные последствия повышения акциза на топливо и мазут мы очень сильно ощутим зимой, когда будут проблемы с электричеством.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, больше всего его удивляет повышение акциза на топливо и мазут в частности, и, если о топливе говорили уже давно, то на мазут почему-то никто не обратил внимания. А этот ресурс для автономного обеспечения теплом, напоминает эксперт, потребуется зимой, когда не будет хватать электричества. А речь, подчеркивает он, о росте цены на мазут фактически в 2,5 раза, со 139 евро до 330 евро за тонну.

«Совершенно понятно, что это не нужно. И все разговоры о том, что кто-то там от нас чего-то требует… Вообще хочу отметить, что, вот когда вы слышите, что Европейский Союз от Украины что-то требует, это стопроцентный признак мошенника. Европейский Союз ничего ни от кого не требует для вступления, для этого достаточно выполнения маастрихтских условий и копенгагенских статей. Там нет ничего ни о повышении акцизов, ни о борьбе с коррупцией вообще», – объясняет Юрий Гаврилечко.

Как он замечает, выполнение директив Еврокомиссии – исключительно для членов ЕС, и все это выполняется уже после того, как страна становится членом ЕС в течение определенного срока, о котором договариваются все участники процесса. Так что, подчеркивает эксперт, не раньше времени, а после.

«Определенные требования, которые мы должны выполнять, есть в документах. Мы подписали соглашение о зоне свободной торговли – вот там есть требования, с которыми все согласились, которые уже стали частью отечественного законодательства. А что-то вперед или на будущее – ничего подобного нет», - подчеркивает Юрий Гаврилечко.

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