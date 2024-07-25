Китай определился с экономической политикой на ближайшие несколько лет, которая может повлиять на мир.

В Китае, правящая Компартия которого определяла долгосрочные экономические цели и задачи на следующую пятилетку. Стало известно, что Китай и дальше будет проводить политику торговой войны и активно ввозить дешевый - не качественный товар в ЕС.

Эксперты объяснили, какое значение для всего мира имеет пленум компартии Китая.

Китай производит 31% мировых промышленных товаров, но на его долю приходится лишь 13% мирового потребления.



Это механический результат структурной политики, проводимой Коммунистической партией с упрямством династии Мин в худшем ее проявлении. Это подняло торговый профицит Китая до рекордных 100 млрд долларов (77 млрд фунтов) в месяц, превзойдя общую долю мирового ВВП, достигнутую на вершине Китайского шока 1.0.

Заявления руководителей Китая об открытости и равных условиях для всех участников рынка не убеждают иностранных инвесторов из-за противоположных действий китайских властей, которые принимают решения, отпугивающие иностранные компании и усложняющие их работу в Китае. Уменьшение доверия иностранных инвесторов иллюстрируется официальными данными КНР, согласно которым за первые пять месяцев текущего года прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на треть, на 28,2% по сравнению с предыдущим годом.

Нерешенной остается проблема перепроизводства и чрезмерных производственных мощностей, за что Пекин часто подвергается критике западными партнерами. Модель экономического развития Китая, направленная на повышение благосостояния населения, все еще основывается на росте производства и увеличении объемов экспорта на международные рынки.

Для создания новых мощностей правительство прямо и скрыто предоставляет значительные субсидии производителям, благодаря которым стоимость конечной продукции значительно ниже, чем у иностранных конкурентов. Лучше всего это иллюстрирует ситуация с китайскими электромобилями.

"К 2035 году мы завершим строительство высококачественной социалистической рыночной экономики во всех отношениях, дальше усовершенствуем систему социализма с китайской спецификой, в целом модернизируем нашу систему управления и в основном реализуем социалистическую модернизацию", - говорится в коммюнике.

Руководство Китая видит потребность в перестройке экономической модели страны, но отказывается принимать радикальные меры, которые могут вызвать общественное недовольство, прибегая лишь к ограниченным шагам. Поэтому ожидать уменьшения потока дешевого китайского экспорта в ближайшие годы не стоит, что увеличивает и усугубляет торговые конфликты Пекина с другими странами.

Особый упор Компартия делает на улучшении человеческого капитала как основы для достижения научного и технического прогресса. Согласно итоговому документу, "партия соберет комплексную реформу в образовании, структурную научно-техническую реформу и институциональные реформы для развития талантов".

В экономической сфере КПК обещает лучше воспроизводить роль рынка, но не акцентируется на прежней фразе, что рынок является решающей силой в китайской экономике. В коммюнике подчеркивается необходимость поддерживать рыночный порядок и решать проблемы, возникающие в финансовой системе Пекина.

Источник: Тelegraph.

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