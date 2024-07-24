Эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал, почему все это время долгих отключений света по всей Украине некоторые города все же почти не испытали эти проблемы и что они сделать для этого.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В Житомире, действительно говорят, практически без отключений, а в Житомирской области отключения до 10, до 12 часов. Поэтому здесь тоже такие разбежности. Почему в городе нет отключений, а в области огромные отключения? Здесь вопрос и к городским властям, и к областной военной администрации, и к облэнерго, почему у них такие графики», - отмечает Олег Попенко.

По его словам, в определенных городах действительно проделали много работы, как в Хмельницком, но они начали себя снабжать газопоршневыми установками еще с 2008 года, и это действительно сработало. Как объясняет эксперт, они не обеспечили город, но хотя бы обеспечили работу коммунальных учреждений и объектов критической инфраструктуры, теплокоммунэнерго, и при отключениях работают водоканалы. А, например, в Ирпене, отмечает он, этого не сделали, и у них отключение воды было на 12-14 часов.

«Это и есть разница в подготовке: что сделали одни, что делали другие. Здесь невозможно сказать, почему да. Вы же понимаете, что у нас еще при формировании графиков отключений есть коррупционная составляющая, когда в перечне объектов критической инфраструктуры может быть заложен какой-нибудь ресторан, кофейня или еще какая-то сеть хлебопекарен», – объясняет Олег Попенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как Украине противостоять российским разведывательным дронам.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала о причине убийства Фарион.