Пока фактический прожиточный в Украине, по расчетам Кабмина, составляет примерно 7 тысяч гривен, минимальная пенсия – 3200 грн, содержание одного российского военнопленного обходится в 11 тысяч гривен в месяц.

Об этом написал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в своем Telegram-канале.

"Я пытаюсь найти логику. Не желание понравиться этим комсомольцам из "Красного Креста" или ОБСЕ с "Амнисти Интернешинал", а именно логику. То есть Кабмин как бы намекает пенсионерам и работающим на минимуме, что лучше воевать против Украины и сдаться в плен? Тогда для наших чиновников ты будешь более ценным?", – пишет Кирилл Сазонов.

Военнослужащий подчеркнул, что так не должно быть, государство не должно тратить на пленного оккупанта больше, чем на пенсионера.

"Если им не понравится ухудшение условий - пусть пишут жалобы. Или не идут воевать против Украины...", – добавил Кирилл Сазонов.

Кроме того, Кирилл Сазонов рассказал, что накануне в Харьковской области в одном из подразделений военнослужащие на основе личных взаимоотношений применили огнестрельное оружие. В результате стрельбы трое военных погибли, а еще четверо получили ранения. Раненые в тяжелом состоянии, их доставили в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь.

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