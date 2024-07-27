В свой первый срок на посту президента Дональд Трамп часто говорил, что ему нужна более слабая валюта, чтобы сделать американские товары дешевле за рубежом.

Но его тарифы и финансируемые за счет дефицита налоговые льготы способствовали росту стоимости доллара, и он также сказал, что «в конечном итоге» Трамп хотел сильную валюту.

Сегодня, когда доллар еще выше, Трамп снова говорит, что он хочет девальвации. А его выбор Дж. Д. Вэнса в качестве напарника по выборам добавил еще одного сторонника слабого доллара в его ближайшее окружение.

Вэнс подчеркнул недостатки Америки, производящей доминирующую в мире валюту. Доллар США составляет 59% резервов центральных банков мира и используется для оплаты половины торговли товарами. Глубина рынков капитала Америки, ее приверженность верховенству закона и низкий риск суверенного дефолта делают ее магнитом для сбережений.

Попытка контролировать валюту, скорее всего, обернется болезненными последствиями.

Роберт Лайтхайзер, торговый представитель сша во время первого срока г-на Трампа, ввел «плату за доступ на рынок» для иностранцев, владеющих американскими активами.

Как фактический контроль над входящим капиталом, это приведет к повышению процентных ставок как для правительства, так и для частного сектора, сдерживая инвестиции.

Печатание и продажа долларов может спровоцировать валютную войну, и Америка потеряет доверие, критикуя валютные манипуляции в других местах.

Источник: economist.

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