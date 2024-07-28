В прошлом году импорт многих основных ресурсов Китаем побил рекорды, а импорт всех видов товаров вырос на 16% в объемном выражении.

Он все еще растет, увеличившись на 6% за первые пять месяцев этого года. Учитывая экономические трудности страны, это не отражает растущее потребление.

Вместо этого Китай, похоже, накапливает материалы быстрыми темпами — и в то время, когда товары дороги.

Политики в Пекине, похоже, обеспокоены новыми геополитическими угрозами, не в последнюю очередь тем, что новый ястреб-президент Америки может попытаться перекрыть важнейшие пути поставок в Китай.

Страх оправдан, поскольку Китай зависит от иностранных ресурсов. Хотя страна является мировым центром переработки многих металлов, она импортирует большую часть необходимого сырья.

Зависимость Китая наиболее остра в отношении продовольствия.

Осознавая эту уязвимость, Китай начал создавать «стратегические» запасы зерна и оборонных минералов в конце холодной войны, которые он затем пополнил на пике своего экономического бума нефтью и промышленными металлами.

Три недавних события побудили к еще большему накоплению запасов. В 2018 году президент Дональд Трамп ввел тарифы на китайский экспорт на сумму 60 млрд долларов в год, вынудив Китай принять ответные меры, введя пошлины на американские соевые бобы.

Затем появился COVID-19, который нарушил цепочки поставок и повысил стоимость материалов.

Затем война в Украине взвинтила цены и продемонстрировала готовность Америки использовать эмбарго.

Теперь Трамп, который не скрывает своего желания сковывать Китай, имеет приличные шансы вернуться к власти.

Это накопление беспокоит американцев, и не только потому, что оно может подстегнуть инфляцию за счет повышения цен на сырьевые товары.

Поставки, за которыми охотится Китай, — это те, которые ему понадобятся, чтобы пережить конфликт, возможно, из-за блокады Тайваня.

«Если сопоставить это с наращиванием военной мощи Китая, это начинает вызывать беспокойство», — говорит Габриэль Коллинз, бывший аналитик Министерства обороны США.

Источник: economist.

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