Снижен долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте до "C" с "CC" (с вероятного до неизбежного).

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте международного агентства Fitch Ratings

Из сообщении агентства стало известно, что снижение долгосрочного рейтинга Украины отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между украинским правительством и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации после того, как парламент на прошлой неделе одобрил закон, разрешающий правительству приостановить выплаты за внешним коммерческим долгом, знаменует начало процесса, похожего на дефолт.

банк, деньги, долги

В агентстве отмечают, что соглашение с кредиторами предусматривает существенное сокращение сроков, включая сокращение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения.

Ожидается, что государство не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая подлежащий выплате 1 августа купон еврооблигаций 2026 года, пока не будет завершено соглашение о реструктуризации с собственниками облигаций.

Также речь идет о том, что соглашение с держателями облигаций и закон о приостановлении долга соответствуют усилиям украинского правительства по выполнению четырехлетней программы с Международным валютным фондом на сумму $15,6 млрд, что предусматривает реструктуризацию долга со значительным сокращением долга для создания фискального пространства и восстановления устойчивости долга.

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