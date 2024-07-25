В международном агентстве Fitch отмечают, что соглашение с кредиторами предполагает существенное сокращение сроков, включая сокращение основной суммы и процентов.

Снижен долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте до "C" с "CC" (с вероятного до неизбежного).

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте международного агентства Fitch Ratings

Из сообщении агентства стало известно, что снижение долгосрочного рейтинга Украины отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между украинским правительством и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации после того, как парламент на прошлой неделе одобрил закон, разрешающий правительству приостановить выплаты за внешним коммерческим долгом, знаменует начало процесса, похожего на дефолт.

В агентстве отмечают, что соглашение с кредиторами предусматривает существенное сокращение сроков, включая сокращение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения.

Ожидается, что государство не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая подлежащий выплате 1 августа купон еврооблигаций 2026 года, пока не будет завершено соглашение о реструктуризации с собственниками облигаций.

Также речь идет о том, что соглашение с держателями облигаций и закон о приостановлении долга соответствуют усилиям украинского правительства по выполнению четырехлетней программы с Международным валютным фондом на сумму $15,6 млрд, что предусматривает реструктуризацию долга со значительным сокращением долга для создания фискального пространства и восстановления устойчивости долга.



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