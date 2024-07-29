Заводы от Испании до Турции готовы производить автомобили для китайских компаний, которые надеются избежать новых огромных импортных пошлин.

Китайские производители электромобилей расширяют свое присутствие в Европе, чтобы смягчить влияние пошлин, призванных ослабить их ценовое преимущество перед переживающими трудные времена традиционными производителями региона.

С повышением пошлин Евросоюза на китайские электромобили до 48% , новое поколение производителей зеленых автомобилей Китая объединяется с местной промышленностью, чтобы их автомобили считались отечественными.

Без этих мер китайские электромобили могут стать на тысячи евро дороже для потребителей или стать нерентабельными.

Приход китайских производителей электромобилей представляет риск для европейских автогигантов, у которых нет иного выбора, кроме как заключать партнерские соглашения и освобождать место для своих новых конкурентов, поскольку им приходится закрывать некоторые собственные заводы , чтобы приспособиться к нестабильным темпам роста мировых продаж.

Европейская комиссия все еще выясняет, как новые тарифы будут применяться к совместным предприятиям, которые не были частью ее антисубсидиарного расследования.

США ввели пошлины на импорт китайских электромобилей, которые могут превысить 100%, поскольку две крупнейшие экономики мира спорят из-за отрасли, которая быстро растет отчасти благодаря субсидиям Пекина.

ЕС занял более мягкую позицию. Ему нужны дешевые электромобили, чтобы достичь цели 2035 года по поэтапному отказу от продаж автомобилей с ДВС, но рост продаж замедлился из -за отмены части государственной поддержки.

Источник: bloomberg.

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