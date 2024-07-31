Турция способствовала потоку российской нефти в Европейский союз с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, что позволило Кремлю обойти санкции и продлить войну.

В 2023 году Турция стала крупнейшим в мире покупателем российского ископаемого топлива, импортировав из страны около 42,2 млрд евро (45,9 млрд долларов) нефти, природного газа и угля — пятикратный рост за последнее десятилетие.

Несмотря на запрет ЕС и G7 на импорт российской нефти, европейские страны продолжают закупать огромные объемы сырой нефти и нефтепродуктов из Турции.

В отчете CREA-CSD установлено, что с февраля 2023 года, когда вступили в силу запрет ЕС и ценовой предел G7 на российские нефтепродукты, по февраль 2024 года государства-члены импортировали 5,16 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,1 млрд евро из трех турецких портов — Джейхан, Мармара Эреглиси и Мерсин.

Важно отметить, что в этих портах практически нет перерабатывающих предприятий, и они в значительной степени зависят от морских поставок ископаемого топлива из России.

За тот же период общий импорт нефтепродуктов ЕС из Турции увеличился на 107% в годовом исчислении. Между тем общий импорт нефтепродуктов Турцией из России в 2023 году более чем удвоился, составив 17,6 млрд евро и принеся, по оценкам, 5,4 млрд евро налоговых поступлений в военную казну Кремля.

Стратегия Кремля использовать Турцию в качестве перевалочного пункта использует вопиющую лазейку в санкционном режиме, которая позволяет смешанным российским нефтепродуктам поступать в ЕС.

Источник: japantimes.

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