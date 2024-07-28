Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 13% и изменил свои прогнозы на 2024 и 2025 года.

НБУ вернул рост ВВП в этом году на место, увеличив с 3.0 до 3.7%. в прошлом квартале они уменьшили с 3.6 до 3.0 из-за проблем с енергетикой

Как сообщил эксперт фискальной и налоговой политики Даниил Монин, прогноз инфляции до конца года незначительно увеличен с 8.2 до 8.5% в этом году. НБУ видит инфляцию в 6.6% в 2025 году

НБУ видит что Украине в этом году придет 38 млрд долларов помощи а в следующем видит 31 млрд Западной финпомощи.

Оценка резервов на конец года снижена до 41.2 млрд с 43.4.

Монин оставил свой комментарий относительно изменений.

Эффекты влияния роста цен энергетики, девальвации формируют значительный инфляционный рычаг, следовательно Монин задается вопросом, как НБУ собирается удерживать инфляцию в рамках 6.6% в следующем году.

"Да при 50% ВВП импорте инфляция сильно зависит от девальвации, но с учётом проблем енергетики и планируемым чудовищным ростом налоговой нагрузки украинские предприятия станут менее конкурентными на внешних рынках что формирует девальвацию и инфляцию 10+", - сообщил экономист.

Он добавил, что при прогнозной 31 млрд поддержке Запада, ожидать 4 млрд слива международных резервов - это формировать существенные девальвационные ожидания.

Монин прогнозирует, что инфляцию будет тормозить низкая покупательная способность населения, когда запасы за 2.5 года войны "проедены", а повышение налогов только увеличит проблему покупательной способности.

"Агрорынок и теневая экономика в этом смысле видится практически единственными факторами роста экономики", - резюмировал эксперт.

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