Депутаты ВР должны срочно принять изменения в текущий госбюджет, предусматривающие повышение налогов. Поскольку пока не хватает денег на нужды военных.

Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. Эксперт Даниил Монин в своем телеграмме рассказал почему заявление о том, что военные могут остаться без зарплат, это не правда.



Роксолана Пидласса заявила, что правительству срочно нужно "найти" 500 млрд грн, при чем львиная доля этой суммы, а именно 495 млрд грн, должна быть направлена ​​на нужды сил обороны, в частности на зарплаты военнослужащих, закупку и ремонт военной техники.

Тем временем Даниил Монин говорит, что это не так. Он объяснил, что, во-первых, это защищенные статьи бюджета и они уже утверждены. Во-вторых, там повышение по зарплатам меньше 100 млрд. гривен в год. Кроме того, Запад в этом месяце судя по всему даст (2.2 млрд от МВФ, 1.5 млрд евро от ЕС - гранты от замороженных рос резервов). Также должно прийти 3.9 млрд долларов от США.

"То есть всего около 7.7 млрд долларов или по текущему курсу свыше 300 млрд гривен. На зарплаты военных за месяц - нужно 80 млрд гривен", - добавил Даниил Монин.

Поэтому экономический эксперт не может понять, зачем повышать расходы, если денег действительно хватает.

"Вижу ненасытные твари решили все запустить с 1 сентября как я предполагал. И они, кроме этого ужасного поднятия налогов, думают еще о поднятии НДС", - подчеркнул Данило Монин.

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