Тотальная война, скорее всего, будет включать северокорейский артиллерийский обстрел ключевых военных, политических и экономических целей в Сеуле.

Южная Корея — это полупроводниковая фабрика, построенная на вершине геополитического разлома.

Если будет война, человеческие потери будут ошеломляющими. Дефицит полупроводников запутает цепочки поставок по всему миру, и мировая экономика скатится в рецессию.

Вероятность полномасштабной войны между Северной и Южной Кореей очень мала, но она не равна нулю.

Объятия Владимира Путина с Ким Чен Ыном в Пхеньяне в прошлом месяце — первый визит российского лидера в Северную Корею за 24 года — возродили партнерство времен холодной войны и привели к новому оборонному пакту, добавив еще один риск в мир, уже потрясенный войной на Украине и угрозами Китая Тайваню.

Согласно анализу Bloomberg Economics, полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может привести к гибели миллионов людей и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов США за первый год, или 3,9% ВВП, что более чем в два раза превышает ущерб от нападения России на Украину.

Пока США поддерживают расширение НАТО и укрепляют альянсы в Азии, им приходится противостоять противникам, связанным между собой формальными и неформальными пактами, обладающим широким спектром обычного и ядерного оружия и опирающимся на самую мощную в мире промышленную базу.

Украина — вовлеченная в позиционную войну с российскими войсками, которые стреляют северокорейскими боеприпасами, и поддерживаемая китайской военной экономикой — переживает кровавые последствия.

Помимо Европы, Тайвань находится под прицелом, поскольку Китай усиливает военное давление.

Источник: bloomberg.