Эксперт экономических программ UIF проанализировал, как Украина может избежать повышение налогов.

Своим мнением Монин поделился в Телеграм.

По его словам, первое, что необходио - экономное расходование средств бюджета. Пример 1-й квартал 2024 года - 120 млрд экономия.

Затем нужно убрать схемы НБУ. Потеря бюджету 200 млрд гривен за 2 года по мнению Гонтаревой.

"Моя оценка меньше но суть верна. 93 млрд гривен в 2023 году", - заявил экономист.

Третье - снижение стоимости депозитных сертификатов НБУ и вслед сразу снижение стоимости гос.бумаг в гривне.

Как считает Монин, это минимизирует расходы на обслуживание внутреннего долга. Экономия до 50 млрд в год.

Реструктуризация евробондов - резерв 130-140 млрд в этом году (уже есть) и если нам спишут-уменьшат проценты - то и минимизация обслуживания в последующие года на 50+ млрд гривен ежегодно (уже есть)

Обсеждение с МВФ процентов по обычным стандартным 2-3% как было всегда.

Экономия 30-35 млрд гривен в год на обслуживании ежегодно в 2025 году и следующих.

Минимизация безумных тендеров.

Девальвация гривны (то что сейчас делает. Нацбанк). 24 млрд долларов внешнего финансирования во 2-й половине 2024 года по курсу 41-42 против помощи по курсу 39-40 это + 48 млрд гривен в 2024 году.

+ дополнительные налоги по импортному акцизу и импортному НДС (это еще плюс 30 млрд гривен)

Печать 2% ВВП денег - 150 млрд гривен. В 2022 м напечатали 7.7% ВВП чтобы финансировать войну - и ничего никто не умер. Тем более что если основная сумма гос.расходов - это закупки ЗСУ значит это пойдет через производство и создание добавленной стоимости дополнительной Укрэкономики

Отказ чиновников от всех квартальных и годовых премий на время войны и в дальнейшем после войны если рост экономики ниже 5-7% в год.

Списание/реструктуризация ВВП варрантов Яресько. Сокращение расходов на послевоенный рост на 80-100 млрд ежегодно.

"итого если посчитать Денег они дают намного больше чем 138 млрд гривен озвученных Минфином до конца года. Не считая побочных эффектов от ухода в теневую экономику, от такого действия и отсутствия инвестиций в будущем в следующих годах, при совершенно неадекватных ставках/рисках экономики Украины", - сообщил Монин.

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