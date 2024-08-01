По данным ОЭСР, это самые тяжелые для экономического роста налоги , а с другой стороны, "это те налоги, от которых чаще всего и успешнее уклоняются".

Эксперты прогнозируют, что это означает еще больший уход рабочей силы в тень.

"Если повышается этот налог, это значит, что будет еще большее уклонение, что бюджет, соответственно, недополучит доходы", - предостерегает Владимир Дубровский, входящий в группу экономических экспертов из 13 аналитических центров, подписавших совместное обращение по налогам.

В нем говорится, что правительственный законопроект "содержит ряд крайне негативных норм, которые нанесут значительный ущерб экономике".

Еще больше оговорок вызывает введение 1% военного сбора для предприятий, который, по сути, станет налогом с оборота.

"Это самый плохой налог, который не имеет права на существование, потому что это налог на рыночные транзакции", объясняет Дубровский.

Юрий Гайдай из ЦЭС называет тех, с кого правительство хочет получить львиную долю бюджетных доходов от повышения налогов "дойными коровами", и предостерегает, что "в целом предлагаемые шаги возлагают практически всю нагрузку на белый бизнес и наемных работников".

Поэтому в случае, если предложенные правительством изменения в налогах все же одобрят парламент, "поступлений больших оно не принесет, а искажения создаст большие", предостерегает экономист.

Значительно смягчить проблему можно было бы, если бы принял закон об экономическом бронировании.

"Это значит, что и предприятия будут более устойчивыми, и бюджет получит деньги", - говорит Дубровский экономист.

Обойти повышение налогов и связанных с этим проблем посредством роста цен, ухудшения состояния бизнеса и уменьшения доходов вряд ли удастся.

Однако, говорят экономисты, можно делать по-другому. К примеру, установить временную военную надбавку к НДС в 5%.

"Это бы решило в основном проблему по деньгам, и не несло бы дополнительной административной нагрузки", - объясняет Владимир Дубровский.

Источник: bbc.

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