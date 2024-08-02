Доллар резко укрепился по отношению ко всем основным валютам, в то время как цена на золото подскочила до исторического рекорда в 2470 долларов за унцию в начале этого месяца.
Экономисты и комментаторы пытались объяснить эти тенденции. Хотя рост цен на золото можно было бы объяснить повышенным восприятием риска, вызванным политической и геополитической неопределенностью, это объяснение не учитывает бурно развивающийся фондовый рынок.
Одним из возможных объяснений бума акций является быстрое развитие искусственного интеллекта с конца 2022 года, что привело к резкому росту акций таких компаний, как производитель чипов Nvidia.
Но хотя технологический сектор пережил наибольший рост и привлек наибольшее внимание, рынок неуклонно растет по всем направлениям, даже за исключением акций технологических компаний.
Некоторые полагают, что объяснение роста цен на акции и золото кроется в денежно-кредитной политике США. Процентные ставки в США выросли за последние два с половиной года, включая долгосрочные ставки.
Как же тогда кто-то может утверждать, что денежно-кредитная политика США может объяснить бум акций и золота?
Аргумент заключается в том, что инвесторы рынка, вполне естественно, ожидают, что Федеральный резерв начнет смягчать денежно-кредитную политику в конце этого года, что в теории может объяснить как высокие цены на фондовом рынке, так и на золоте.
Каждый раз, когда рост превышает ожидания, спрос на американские акции, золото и доллар увеличивается. Но пока неизвестно, сохранятся ли эти тенденции после президентских выборов в ноябре.
Источник: financialexpress.
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