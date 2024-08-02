Одним из объяснений одновременного роста цен на акции, золото и доллар является сильная экономика США, подпитывающая высокий спрос на эти активы.

Доллар резко укрепился по отношению ко всем основным валютам, в то время как цена на золото подскочила до исторического рекорда в 2470 долларов за унцию в начале этого месяца.

Экономисты и комментаторы пытались объяснить эти тенденции. Хотя рост цен на золото можно было бы объяснить повышенным восприятием риска, вызванным политической и геополитической неопределенностью, это объяснение не учитывает бурно развивающийся фондовый рынок.

Одним из возможных объяснений бума акций является быстрое развитие искусственного интеллекта с конца 2022 года, что привело к резкому росту акций таких компаний, как производитель чипов Nvidia.

Но хотя технологический сектор пережил наибольший рост и привлек наибольшее внимание, рынок неуклонно растет по всем направлениям, даже за исключением акций технологических компаний.

Некоторые полагают, что объяснение роста цен на акции и золото кроется в денежно-кредитной политике США. Процентные ставки в США выросли за последние два с половиной года, включая долгосрочные ставки.

Как же тогда кто-то может утверждать, что денежно-кредитная политика США может объяснить бум акций и золота?

Аргумент заключается в том, что инвесторы рынка, вполне естественно, ожидают, что Федеральный резерв начнет смягчать денежно-кредитную политику в конце этого года, что в теории может объяснить как высокие цены на фондовом рынке, так и на золоте.

Каждый раз, когда рост превышает ожидания, спрос на американские акции, золото и доллар увеличивается. Но пока неизвестно, сохранятся ли эти тенденции после президентских выборов в ноябре.

Источник: financialexpress.

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