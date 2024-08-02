В проекте позиции ЕС к саммиту отражено утверждение блока о том, что богатые развивающиеся экономики должны вносить взносы в фонд мер по борьбе с изменением климата.

Европейский союз планирует оказать давление на развивающиеся экономики, такие как Китай, с целью заставить их выделить средства на меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах на глобальных переговорах в ноябре, согласно документу.

Текущее обязательство по финансированию в размере 100 миллиардов долларов в год, которое действует до 2025 года и должно быть заменено новой целью на КС-29, финансируется странами, которые классифицировались как промышленно развитые на момент разработки климатического договора ООН в 1992 году.

В документе от 26 июля ЕС призывает к расширению «базы доноров» цели, отражающей «эволюционирующий характер соответствующих возможностей» с 1990-х годов.

«Такое расширение взносов дает возможность увеличить финансирование для поддержки наиболее уязвимых стран и сообществ и отражает сильную глобальную солидарность по отношению к ним», — говорится в проекте документа.

«В этом контексте [ЕС] призывает все страны в соответствии с их финансовыми возможностями, включая развивающиеся экономики, внести свой вклад в достижение новой цели».

В заявлении не упоминается конкретная страна, но европейские дипломаты и официальные лица пытались убедить Пекин в необходимости внесения финансирования , учитывая, что Китай стал не только второй по величине экономикой мира, но и крупнейшим источником выбросов парниковых газов, вызывающих потепление планеты.

На прошлой неделе высокопоставленный немецкий переговорщик по климату Йохен Фласбарт заявил изданию Политико, что богатые страны увеличат финансирование только в том случае, если Китай начнет платить.

Источник: politico.

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