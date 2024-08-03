ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2024 году, и 2,9% в 2025 году, также ожидается, что на конец 2024 года курс составит 42,5 гривен за доллар и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе от Capital Times.

"Девальвационный тренд очень сильный, и мы предполагаем слабость гривны во II полугодии этого года. Мы ожидаем достижения курса 42,5 грн/долл. на конец 2024 года и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года», — прогнозируют экономисты в Capital Times.

В прогнозе также говорится, что дополнительными причинами замедления экономики выступают проблемы с обеспечением элекроэнергией людей и промышленности и усиление торгового и бюджетного дефицита.

В то же время Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне на 2024 год – с 41,4 грн в октябре 2023 года доллар подешевеет до 41 грн.

Но к 2029 году курс доллара может вырасти до 54,1 грн.

Об этом сообщается в докладе МВФ World Economic Outlook за апрель 2024 года.

Так, МВФ прогнозирует плавный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих пяти лет: 2024 год – 41 грн за доллар; 2025 год – 45,8 грн; 2026 год – 48,6 грн; 2027 год – 50,4 грн; 2028 год – 52,1 грн; 2029 год – 54,1 гривен.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что курс доллара к гривне в Украине в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью.

По его словам регулятор с октября отказался от фиксации курса и перешел к управляемой гибкости курса.

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