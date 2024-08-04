Кандидат экономических наук Иван Ус пояснил, что на самом деле торговля с Китаем и Индией не дает россии ни значительных доходов, ни никаких гарантий.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Помнишь, как на болотах взвыли, когда у Китая был экономический кризис, спад, та же девальвация, они там уже отказались от доллара, от евро, а в Нацбанке лежит юань, он рухнул, они (ред. – россияне) потеряли в один день, по-моему, что-то до 20%», – отмечает Алексей Буряченко.

Как отмечает гость программы, поэтому все и боятся играть с юанем, Китай любит девальвировать свою валюту, так же в свое время поступала и Япония со своей. К тому же, добавляет он, вообще многие думают, что Китай еще раз это сделает, потому что Китаю это выгодно, а у россии все равно вариантов нет, ее резервы в юанях, а еще в рупиях благодаря этим невероятным условиям расчетов с Индией.

«россия хотела что-то сделать, хотела договориться с Индией об изменении этих условий, когда прилетал Моди. Но здесь координация нужна, а там с координацией проблемы, поэтому они обстреляли ракетами Украину, Киев, ракета прилетает по «Охметдету», и на этом фоне прилетает Моди», - отмечает Иван Ус.

Тогда, вспоминает он, даже шутили, что Моди неожиданно забыл какие-то важные дела в Австралии, и быстро покинул россию. В целом же, рассказывает эксперт, визит Моди и желание путина изменить условия расчетов происходили на фоне историй об индийских солдатах, которых завербовала россия, а в Индии, хоть пресса и не слишком демократична, но начала раскачивать эти темы.

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