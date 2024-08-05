Соглашение подписали 3 февраля позапрошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соглашение и приложения к нему 1 августа.

Анкара ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года. Об этом заявил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. Он пояснил, что это принесет Украине только негативные последствия.

Алексей Кущ рассказал, что стремление Украины подписывать соглашения с более развитыми в промышленном плане экономиками вызывает искреннее удивление. Ведь если у вас сырьевая экономика, вам не нужны никакие соглашения и зоны свободной торговли.

Потому что тогда экспортируются биржевые сырьевые товары, которые и так купят: не в Европе, а в Африке, не в Африке, а в Азии. Заключая соглашение о ЗСТ, открывается свой внутренний рынок для дешевого промышленного и потребительского импорта и страна превращается в глобальный проходной двор.

Это ставит крест на национальной промышленной политике и навсегда консервирует сырьевой характер экономики. Имея дешевый импорт, никакой промышленности у вас не будет, но возникнет огромное негативное торговое сальдо, как в Украине.

"Есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – Турция отменит пошлины на 93% украинских промышленных товаров и на 7% аграрных. Плохая новость – Украина почти не экспортирует промышленную продукцию. И после создания ЗСТ с Турцией, вряд ли будет", - резюмировал Алексей Кущ.



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