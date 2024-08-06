Фондовые рынки шатаются, но экономисты говорят, что пока не стоит паниковать.

Фондовые рынки США резко упали в понедельник: два основных индекса продемонстрировали худший торговый день почти за два года.

Беспорядки продолжили внезапную глобальную панику, которая началась ночью в воскресенье, обрушив стоимость акций, валют, даже криптовалют — и повысив вероятность того, что на горизонте может появиться более широкий спад, особенно после слабого снимка рынка труда США на прошлой неделе.

Отчет о занятости показал, что американская экономика может оказаться в более шатком положении, чем считалось ранее, и вызвал ставки на то, что Федеральному резерву, возможно, придется снизить процентные ставки раньше и более агрессивно.

Но экономисты говорят, что падение акций не является верным признаком предстоящей рецессии. Текущая распродажа, говорят они, является результатом того, что инвесторам приходится распутывать сложные, сильно закредитованные сделки, которые искусственно повышали стоимость акций.

Хотя есть вероятность, что турбулентность может привести к самореализующемуся экономическому замедлению, аналитики и экономисты говорят, что паниковать еще рано. Экономика, по большинству показателей, все еще в хорошей форме.

Источник: washingtonpost.

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