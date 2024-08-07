В последние годы диктаторы Китая, Ирана, России и Северной Кореи укрепили торговые и оборонные связи , оформили сотрудничество и союзы и работали сообща над расширением своей власти от Украины до Тайваня.

Один город играет центральную роль в этом углубляющемся альянсе автократий - Гонконг.

Гонконг стал мировым лидером в таких практиках, как импорт и реэкспорт запрещенных западных технологий в Россию, создание неотслеживаемых подставных компаний для покупки и продажи запрещенной иранской нефти и управление «судами-призраками», которые незаконно торгуют природными ресурсами с Северной Кореей.

Дружественная бизнесу политика Гонконга, которая позволяет легко скрывать корпоративную собственность и быстро создавать и ликвидировать компании , позволяет незаконным субъектам высмеивать санкции США и Запада.

В то же время медленное и непоследовательное исполнение со стороны западных правительств позволило этим субъектам продолжать свою деятельность с относительной безнаказанностью. Соединенные Штаты могут и должны заняться этой ситуацией без промедления.

В течение десятилетий Гонконг служил мировыми воротами в материковый Китай, его экономическое влияние соперничало с влиянием Нью-Йорка и Лондона. Неудивительно, что он также привлек элементы организованной преступности и синдикатов по отмыванию денег.

Соединенные Штаты имеют законные полномочия вводить так называемые «вторичные санкции», нацеленные на лиц, не являющихся гражданами США, которые ведут бизнес с компаниями, находящимися под санкциями.

Они должны использовать эти полномочия против банков, логистических компаний и агентств корпоративных услуг Гонконга и Китая, которые предоставляют инфраструктуру для незаконной торговли с Россией, Ираном и Северной Кореей.

Источник: washingtonpost.

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