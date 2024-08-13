Война в Украине не только изменила геополитические ландшафты, но и подчеркнули роль производства и поставок оружия в современной войне.

Существуют сложные связи между войнами и мировой оружейной промышленностью, показывающие, как производители и поставщики оружия влияют на динамику конфликта.

Текущий конфликт в Украине фактически начался в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым — это было осуждено, но не повлекло за собой серьезных потерь для режима Путина в Кремле.

Он продолжил вооружать повстанцев в Донбассе, что привлекло международное внимание. Российское вторжение на Украину в 2022 году обострило ситуацию, что привело к широкомасштабным разрушениям и значительному военному противостоянию.

На этом фоне бурлит ситуация вокруг еще одного геостратегического района — Южно-Китайского моря, на которое Китай все чаще претендует практически целиком, что приводит к более прямому конфликту с мировыми военными державами, такими как США и Япония.

Торговля оружием — прибыльный бизнес, и производители оружия получают существенную прибыль от конфликтов.

В 2022 году мировые военные расходы достигли 2,1 триллиона долларов, причем значительная часть приходится на продажу оружия. Соединенные Штаты и Китай являются ведущими экспортерами, а Европа и другие регионы также вносят свой вклад.

Говорят, что Китай поставлял оружие и боеприпасы в рф с тех пор, как она начала вторжение в Украину.

Поставки передового оружия изменили поля сражений, повлияли на политические альянсы и привели к экономической прибыли.

Источник: firstpost.

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