Обвал на мировых рынках может сыграть с демократами такую же злую шутку, как пандемический кризис, в свое время, с Трампом на прошлых выборах, когда победил Байден.

При Трампе экономика США неплохо росла, но затем пандемия, карантин и обвал.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ.

"Прям карма какая-то и над Трампом, и над Байденом. При Байдене - хороший отскок после пандемии и опять обвал, на этот раз на фондовом рынке. Не удается американским элитам удержать ситуацию под контролем хотя бы в течение одного политического цикла", - сообщил Кущ.

Экономист добавил, что Трамп сравнил себя с Говардом Лютником, главой инвесткомпании Cantor Fitzgerald.

Лютник прославился тем, что восстановил свою компанию после событий сентября 2001 года, когда в одной из Нью-Йоркских башен погибло 600 сотрудников компании Лютника из 1000, включая и его брата.

Кроме того Лютник является сторонником криптовалют и считает, что глобальное доминирование доллара является основной финансового и экономического благополучия США.

"Вполне возможно, что мы сейчас наблюдаем постепенную замену фиатного доллара на цифровые валюты. Не просто так, об этом говорит Трамп и в Конгрессе зарегистрирован законопроект о формировании части резервов США в биткоинах (раньше, только золото)", - считает Алексей Кущ.

По словам экономиста, цифровым мостом на этом пути может стать переток фиата в USDT и в будущем - в USDC.

Так США может попробовать постепенно перелить выпущенный фиат в цифру и сохранить мировое доминирование доллара, но уже в другом виде.

Но для того, чтобы уже при Трампе перелить долларовый фиат в цифровые инструменты, необходимо "сдуть" масштаб перелива.

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