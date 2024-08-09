НБУ прогнозирует чистый отток населения за границу в 2024-2025 на уровне 700 тыс человек.

Приток населения, по данным Нацбанка, может начаться с 2026 года.

По словам экономиста Алексея Куща - это очень оптимистический прогноз.

"По моим оценкам, даже в случае завершения войны, отток населения из Украины в контексте воссоединения семей за рубежом, составит не менее 1 млн человек", - сообщил Кущ в Телеграм.

При этом, добавил экономист, трансферты трудовых мигрантов в Украину сократятся в два раза: с 15 млрд дол до войны до 7-8 млрд после завершения военных действий.

По его словам, Украина входит в крайне опасный трек, смертность в ближайшие годы будет составлять по 500 тыс человек в год, а рождаемость - до 180-200 тыс.

"То есть, минус 300 тыс в виде отрицательного демографического прироста ежегодно. Это каждый год минус такой город как Житомир. За 10 лет - минус 3 млн человек и это без учета миграции за рубеж", - сообщил Алексей Кущ.

Демографический столб - то есть основа в виде жителей страны возрастом 0-4 года - по разным оценкам, у нас около 1,5 млн человек.

Также экономист указал на четко выраженную регрессию рождаемости с коэффициентом фертильности 0,8: 8 млн женщин - 3,5 млн женщин - 1,4 млн женщин - 0,7 млн женщин фертильного возраста.

"Нация может в буквальном смысле испариться за три поколения. Кто унаследует тогда эту землю?", - задается вопросом Алексей Кущ.

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