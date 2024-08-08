Политолог-международник Дмитрий Левусь рассказал, почему Венгрия так бесится из-за санкций Украины против «Лукойла» и правомерна ли вообще реакция Орбана.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Везде, куда заходит русский мир, происходит деградация. Да, из-за безумных денег и безнравственности в этом плане. И вот здесь ситуация с Венгрией. Они в любом случае к 2024 году должны были диверсифицировать свои источники нефти. То есть сейчас, когда им обрезали именно лукойловскую нефть, остальную оставили, становится очевидным, что до конца 2024 года они не успевают», - отмечает Дмитрий Левусь.

Попутно эксперт упоминает интервью одного словацкого эксперта, который в предыдущем правительстве был министром экономики, в «Европейской правде». По его словам, сейчас этот эксперт довольно положительно относится к Украине, но отметил, что непонятно, почему Украина так поступила именно с «Лукойлом».

Как он объясняет, здесь этот господин лукавит, потому что все совершенно понятно: вся остальная нефть шла в Венгрию по каким-то контрактам, а «Лукойл» – это жирный кусок непосредственно Орбана и его политической силы, это коррупционный именно вот такой Орбан.

«Кстати, почему Еврокомиссия не вписывается в эту ситуацию? Потому что все действительно знают, что этот кусок сала – это орбановский кусок сала», - добавляет Дмитрий Левусь.

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