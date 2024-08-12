Экономист поделился мнением, какую уловку могли придумать в Иране в войне с Израилем.

Новоизбранный президент Ирана Пезешкиан обратился к Великому аятолле Али Хаменеи с просьбой не наносить удар по Израилю.

По словам экономиста Алексея Куща, с одной стороны, это может быть хитростью, уловкой Ирана - усыпить бдительность Израиля.

По другой версии, Нетаньяху боится успеха Харрис, ведь если она победит - ее подход в отношении поддержки Израиля будет намного жестче именно по отношению к Тель-Авиву.

Еще одна версия - Ирану нужно максимально отсрочить войну, подождать пока экономика США войдет в рецессию, расширить арсенал ядерного оружия, технически укрепить

Три точки напряжения между Глобальным островом (в составе РФ, Китая и Ирана) и Западом: Израиль, Украина и Тайвань.

"Кто-то один может вытянуть "мирный билет". Кто-то один вытянет билет "усиления военной помощи". И кто-то один вытянет "билет заморозки".

То есть, в итоге, трансформация этих трех точек противостояния преведет их в три стационарных и длительных состояния в будущем: Мир, Война, Заморозка", - считает Кущ.

Экономист добавил, что эти три состояния придется распределить между Украиной, Израилем и Тайванем.

Однако не все силы в Иране и Израиле хотят вытянуть билет под названием "Война", но есть и силы, которые выступают за временную заморозку.

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