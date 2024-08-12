Судя по всему по итогам 2024 года Украина получит только 8.5 млрд долларов переводов, хотя до войны получала 12-13 млрд.

Экономический эксперт Даниил Монин сообщил, что переводы украинских заробитчан резко сократились.



Так, если год назад в Украину заходило около 1 млрд долларов в месяц перечислений от работающих вне страны, 5.9 млрд за первое полугодие 2023 года, то эта сумма упала в первом квартале 2024 года до 800 млн в месяц.

Об этом сообщил в Телеграм Даниил Монин.

Во втором квартале падение до 700 млн долларов в месяц. (4.5 млрд в первой половине 2024 года).

Фактически спад составит вероятно 20-25% за год

"Такое резкое падение переводов говорит об очевидной тенденции постепенного переезда семей из Украины. Судя по всему по итогам 2024 года Украина получит только 8.5 млрд долларов переводов, хотя до войны получала 12-13 млрд", - сообщил Монин.

Напомним, началась новая обязательная эвакуация, в ходе которой выехать из своих жилищ придется тысячам украинцев – кого касается новое решение.

Новая волна обязательной эвакуации объявлена ​​в Украине. В списке более 20 населенных пунктов, которые находятся в пяти общинах.

Речь идет о 10-километровой приграничной территории Сумской области.

По информации местных властей, эвакуации подлежат 6 тысяч человек, в том числе 425 детей, из 23 населенных пунктов.

Также стало известно, что на приграничных Сумщинах временно закрыли один из гуманитарных коридоров.

Гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" на пункте пропуска "Колотиловка" закрыли на 10 дней из-за обострения на Сумском направлении - в настоящее время армия РФ активно обстреливает территорию Украины.

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