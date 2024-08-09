Благодаря усилению сотрудничества с Государственным бюро расследований и другими правоохранительными органами, Агентство по розыску и менеджменту активов получает все больше определений судов, согласно которым передается в управление имущество, корпоративные права, денежные средства и т.д. Среди них есть такие дорогостоящие активы как корпоративные права ООО Керамбуд, яхта Royal Romance, самолеты, автомобили, недвижимость и т.д.

По реализации активов, переданных в управление Нацагентству, регулярно обновляется информация, публикуемая на официальном сайте АРМА для привлечения внимания потенциальных участников к открытым торгам на Прозорро.Продажи. Такие открытые процедуры позволяют участникам в полной мере ознакомиться с активом, Государство при этом обеспечивается наиболее выгодным предложением для наполнения госбюджета.

В то же время, следует отметить, из переданных активов на управление или реализацию в АРМА - не все определения суда могут быть выполнены. В частности, это касается передачи корпоративных прав. АРМА уже год как инициирует и получило все согласования и заключения по одобрению законопроектов, которые должны урегулировать вопросы эффективного управления корпоративными правами. Нацагентство ограничено в своих действиях по управлению корпоративными правами без согласия собственника. Это такие законопроекты как №10069, №11280-1.

Среди крупных активов в управлении АРМА согласно решению суда находится имущество ООО Керамбуд. По поручению Председателя АРМА Елены Думы работники Западного МТУ осмотрели арестованный актив, о чем составлен соответствующий отчет. Уже скоро будет объявлен конкурс на избрание оценщика и управляющего этим активом.

Относительно санкционных средств ООО «РОЯЛ ПЭЙ ЮРОП» - акцентируем внимание, что Агентством трижды были внесены соответствующие заявления по инициативе возбуждения уголовного дела. Тогда же АРМА списала средства в размере 1,8 млрд грн , за которые в дальнейшем Нацагентство закупило военные облигации для поддержки обороноспособности нашей страны.

Для обеспечения реализации арестованной яхты Royal Romance, переданной в АРМА согласно решению суда, Агентство разработало порядок реализации арестованных активов за рубежом, получило согласование Правительства на реализацию этого актива и внесены изменения о возможности установления флага Украины на судно. Итак, яхта получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины. После отмены ареста Хорватским судом в связи с непредоставлением обвинительного акта - АРМА ожидает постановление суда о передаче судна с легализацией его в Республике Хорватия. Существующие уголовные производства и постановление суда об аресте яхты в Украине действительны на территории Украины. Последнее определение Печерского суда о передаче яхты АРМА в управление не может быть исполнено и Нацагентство уже обратилось с соответствующим ходатайством об изменении формы управления.

Для реализации должны быть выполнены обязательные условия:

Решение суда об аресте и передаче в АРМА на реализацию (а не в управление). ⁠Запрос АРМА в Офис генерального прокурора Украины и соответственно – запрос ОГП в Министерство юстиции Хорватии о легализации указанного решения. Получение решения Хорватского суда об аресте и реализации актива агентством в рамках международно-правовой помощи. ⁠Установление флага Украины и осмотр судна, подписание акта приемки-передачи к Временному судовладельцу, которым является АРМА. Проведение аукциона Аукционным домом, выбранным конкурсной комиссией АРМА

Кроме того, решениями суда на реализацию в АРМА переданы самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2. По результатам кропотливой работы работников АРМА по подготовке к реализации этих активов, активы осмотрены и проведен конкурс по отбору реализатора. Победитель проводит независимую оценку актива, после чего они будут выставлены на реализацию в системе Прозорро.Продажи.

В то же время Агентство понимает, что дальнейшее тесное и эффективное взаимодействие с ДБР и другими правоохранительными органами требует усовершенствования. Поэтому АРМА инициировало и разработало законопроект о планировании ареста активов . Он направлен на повышение результативности процессов передачи активов для сохранения экономической стоимости. Проект закона предусматривает изменения в Уголовном процессуальном кодексе и других законодательных актах.

Соответствующим законопроектом предложено усовершенствовать процедуру подготовки ходатайства о передаче в управление активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. Проект Закона уже внесен на рассмотрение правительства. И сегодня, 9 августа, он был одобрен.