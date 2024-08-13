Перегретая экономика России, вызванная огромными расходами Кремля на вторжение в Украину, может вскоре резко остыть на фоне растущих ограничений в ключевых секторах.

Трудовые ресурсы практически исчерпаны на фоне жесткой конкуренции за новобранцев между военными и предприятиями, что также, вероятно, ограничит дальнейшее расширение оборонных отраслей.

Строительный и банковский секторы больше не защищены от воздействия очень высоких процентных ставок, поскольку большинство субсидируемых государством ипотечных программ были свернуты в прошлом месяце.

Валовой внутренний продукт подскочил на 4% в годовом исчислении во втором квартале, согласно предварительной оценке Федеральной статистической службы, опубликованной в пятницу.

Но рост, вероятно, замедлится до половины этого уровня к концу года, по мнению экономистов, опрошенных Bloomberg.

Оценка показывает «последний рывок роста перед тем, как экономика России начнет заметно остывать», — сказал Алекс Исаков , экономист по России в Bloomberg Economics.

Он ожидает, что рост России замедлится примерно до 2% во второй половине года и достигнет 0,5%-1,5% в следующем году.

Правительство значительно увеличило расходы после вторжения в феврале 2022 года, вкладывая средства в военную и оборонную промышленность и принимая меры для защиты отечественного бизнеса от последствий санкций, введенных США и Европейским союзом.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это привело к перегреву экономики до уровня, невиданного со времен мирового финансового кризиса 2008 года, в ответ на огромный всплеск внутреннего спроса.

«Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны», — заявила Набиуллина.

Источник: bloomberg.

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