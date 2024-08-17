В рф активно растут цены на продукты питания, тарифы на коммунальные услуги и медицину.

После падения с пикового значения в 17,8% в 2022 году после вторжения Кремля в Украину до чуть более 2% в прошлом году ценовое давление снова нарастает.

Пока российские войска пытаются отразить вторжение Украины на границу, официальные данные на прошлой неделе показали, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, выросла на 9,1% за год по состоянию на июль.

Расходы растут повсеместно: цены на продукты питания выросли на 10%.

Огромные военные расходы в настоящее время поддерживают экономику, а оружие, танки и стремительно растущие военные зарплаты поглощают военный бюджет России.

Пока Путин ищет другие источники дохода для финансирования войны, появляется новая поговорка: «В России люди становятся новой нефтью».

Дешевая энергия становится дороже: в июле Кремль повысил тарифы на коммунальные услуги почти на 10%.

Налоги также вырастут в следующем году в том, что Путин назвал «тонкой настройкой» системы.

«Наш корабль вошел в очень штормовые неизведанные воды», — заявила Эльвира Набиуллина, глава Центробанка.

Сравнив российскую экономику с больным пациентом, она добавила: «Что означает высокая инфляция? Как и высокая температура у человека, она свидетельствует о проблемах со здоровьем».

Однако сейчас эти проблемы со здоровьем становятся все более серьезными.

Крис Уифер, основатель консалтинговой компании Macro Advisory в России, отмечает, что теперь Центральный банк ожидает, что процентные ставки останутся «в диапазоне от 18% до 19,6%» во второй половине 2024 года.

Ожидается, что в 2025 году ставки останутся на уровне 14–16%, тогда как предыдущий прогноз составлял 10–12%.

Другими словами, следующее движение ставок в России, скорее всего, будет направлено вверх, а не вниз.

Источник: telegraph.

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