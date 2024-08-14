С июля 2024 года Киев запретил «Лукойлу» транзит нефти через трубопровод «Дружба», по которому российское топливо попадает на европейский рынок.

Украинские власти утверждали, что ограничения не скажутся на энергетической безопасности ЕС, тем более что Брюссель давно ввел санкции против импорта российской нефти.

Тем не менее, две страны — Венгрия и Словакия, ранее выторговавшие себе исключение из санкций, — на решение о запрете транзита отреагировали остро и потребовали у Еврокомиссии вмешаться в ситуацию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже привычно стал угрожать Брюсселю и Киеву остановкой поставок вооружений Украине, теперь добавив в этот список дизель и электричество.

Однако если раньше с помощью подобного шантажа Орбану удавалось добиться результата, на этот раз власти и Украины, и ЕС пока что отступать не намерены.

В результате, когда в июне 2024 года Украина объявила об усилении санкций против «Лукойла» и запрете для него транзита по нефтепроводу «Дружба», реакция «исключенных» стран оказалась очень разной.

Венгрия же и Словакия были крайне возмущены. Орбан даже связал санкции с тем, что его страна поддерживает «мир и прекращение огня», очевидно намекая на свой недавний визит сначала в Киев, а затем в Москву, якобы для проработки мирного плана.

С экономической точки зрения решение Украины прекратить транзит нефти «Лукойла», конечно, может представлять для стран-клиентов компании риск, особенно в краткосрочной перспективе.

Если ее поток из России резко сократится, получателям придется искать альтернативные источники — вероятно, за большую цену.

Однако Киев неоднократно как в личных беседах с венгерскими и словацкими политиками, так и публично заявлял о том, что общий объем нефти не пострадает: место «Лукойла» займут другие компании.

После того как Киев объявил о своем решении остановить транзит нефти для «Лукойла», Будапешт предпринял несколько попыток добиться от Киева отмены запрета.

Сначала Орбан решил использовать уже ставшую привычной ему угрозу заблокировать европейские поставки военной помощи Киеву. Однако это не сработало.

Шантаж в отношении как Брюсселя, так и Киева за последние два года стал для Венгрии привычной практикой. Например, в этом феврале Орбан долго блокировал 54-миллиардный пакет военной помощи Украине. Чтобы добиться согласия Венгрии, ЕС пришлось пойти на ряд уступок.

Однако на этот раз ставшая привычной последовательность: Венгрия шантажирует Брюссель, ЕС идет Орбану на уступки — дала сбой.

Источник: novayagazeta.

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