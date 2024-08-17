Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что буквально завтра мировая экономика не обвалится, мировые рынки очень редко падают, как по принципу камня брошенного в колодец.

Об этом Алексей Кущ заявил в интервью UKRLIFE.

"То есть, всегда есть падение, потом восстановление - его называют еще коррекция: выход на новую эпоху, иногда даже отыгрываются назад утраченные позиции, но здесь внимание привлекает тот факт, что глубина падения была достаточно глубокая", - сообщил Кущ.

Есть некие фундаментальные причины.

Падение было секторами и оно коснулось в основном больших технологических

Почему расслабляться не стоит и почему всё равно этот кризис нас ожидает впереди.

Экономист рассказал, в чём заключается цикличность поведения мировой экономики.

"В том что существуют длинные циклы развития, так называемые циклы Контратьева, они в среднем 20-30, иногда 40 лет, есть менее длинные циклы... В основе всего лежит потребление, то есть рынок. Соответственно, можно производить всё что угодно, но если потребление этих товаров не растёт, то соответственно это грозит экономическими кризисами", - заявил Кущ.

Сейчас мы наблюдаем, что каждый длинный цикл базируется на определённом технологическом укладе, каждый конкретный технологический уклад формирует свою массовую продукцию.

Сейчас определяется, кто будет лидером технологического развития, потому что старые цепочки, в которых уже есть признанные лидеры и чемпионы - отмирают, а новые цепочки начинают только формироваться.

Финансовый аналитик добавил, что все места свободные этим объясняется резкое соперничество между Китаем и США, потому что Китай хочет захватить лидерство и он это в принципе сейчас пытается сделать, а Америка естественно пытается этого не допустить, вот этом объясняется и такое геополитическое напряжение.

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